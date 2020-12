¿Qué hay detrás de la defensa de Banxico?

Hablan de vulnerar la autonomía; ¡falso!



· De poner en riesgo las reservas: ¡falso!



· Dólares inundan sistema monetario



· Graves delitos contra Esparza Ortiz







Cuidado con la tristeza. Es un vicio.



Gustave Flaubert (1821-1880) Escritor francés.







Repentinamente salieron tanto líderes empresariales, como algunos ’analistas’, que se oponen a la reforma a la Ley del Banco de México, donde ofrece una salida para el control de 84 mil millones de dólares que anualmente llegan al país y se quedan para operaciones de negocios negros como narcotráfico, esclavitud, falsificación de productos y medicinas.



Es una salida para evitar que crezcan un mercado paralelo ara la circulación de billetes al Peso mexicano, lo que evitaría a Banxico a tener el control total, como es su obligación, del M1 (billetes y monedas en efectivo).



Es falso lo que dice el mismo gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, que vulnera la autonomía de Banxico y pone en riesgo las reservas monetarias; el Ejecutivo no subordina a esa institución en el control monetario.



Sobre el presunto riesgo de adquiera dólares del crimen, esto no provocaría sanciones internacionales. Pero, para evitarlo, lo importante es controlar la adquisición de esos dólares provenientes del Turismo y remesas, únicamente.



Es economía pura y lo demás es política. Todo hace indicar que Banxico ve manipulación del precio del dólar, con la legada de ’toneladas’ de billetes verdes a sus arcas, lo que bajaría el precio y distorsionaría por algunos meses, el mercado. Esto le daría a la 4T, una bandera electoral.



Ahora, si hay sospechas de otro tiempo que lo digan con todas las palabras. Quizá existan tratos ocultos de Banxico a nivel mundial, que los vulgares mortales no conocemos porque son ’secretos, secretísimos’.



¿Cuál es el trasfondo político?



PODEROSOS CABALLEROS



RECTOR DE LA BUAP



El Fiscal de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, dará a conocer el fin de la investigación en relación a la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, por un fraude en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde está presuntamente involucrado el rector Alfonso Esparza Ortiz, por más de 254 millones de pesos. Se involucra a la hija del rector Luz Andrea Esparza.



QUE NO CUNDA EL PÁNICO



Ante la alarma que genera el repunte de contagios en los últimos días, la Secretaría de Salud y su vocero Hugo López, está completamente apanicado. No sabe qué hacer. Sabe que el número de muertos crecerá y no tiene manera de combinar los deseos de su jefe máximo y el evitar que siga muriendo tanta gente. México se ubica en los primeros lugares a nivel mundial de mortandad por el Covid19. Por ello, Hugo López no quiere cambiar el semáforo a rojo de la Ciudad de México ni de ninguna de las entidades de Morena. Todo con fines partidistas. Conforme un día hablan de semáforo, como otro no lo dicen. La Chimoltrufa de la Secretaría de Salud.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



UNILEVER



El monitor corporativo MERCO, presentó la edición 2020 del Ranking de las Empresas con mejor Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo de México, donde Unilever, bajo el liderazgo en México de Reginaldo Ecclissato, ocupó el primer lugar en el sector de Consumo Masivo. Asimismo, alcanzó el lugar 13 en el listado general entre cien empresas. En esta ocasión la organización destacó la resilencia y capacidad de respuesta de las compañías del listado durante la pandemia. Unilever, entre otras acciones, apoya a médicos y enfermeras con productos de la marca Dove a través de la Fundación IMSS.



