Qué hueva, ya vienen las campañas electorales

Hoy todo versa en torno al CIVID 19, cursos, conferencias, pláticas, las columnas de opinión (jajaja), etc., creo que no tendría por qué ser diferente con las campañas electorales, aunque no hay que confundirnos, no hablo solo de criticar lo que hacen los gobiernos en torno a la contingencia sanitaria, sea apoyando o criticando, la forma en cómo se realizarán la comunicación política en fundamental, hay un área de oportunidad en ello, es decir, la forma es importante.



En estos momentos se están desarrollando procesos electorales en los estados de Hidalgo y Coahuila, si algo están mostrando los partidos y candidatos, es que no han aprendido nada de procesos electorales a pesar de que prácticamente viven haciendo campaña todos los días, no salen de sus caravanas, mítines, volanteo, etc., a lo que hay que sumar lo confuso de su mensaje de campaña.



Otro problema es que no tienen muy claro quién y qué está detonando en este momento el voto, en consecuencia, cuáles debieran ser las propuestas y los medios para que lleguen a sus destinatarios. Recordando la estrategia que utilizaron partidos como el casi extinto PRD desde hace 20 años, donde centraron mucha de su acción y propuesta en la tercera edad, podemos concluir fácilmente que en su momento las personas mayores tenían gran incidencia en el seno de sus familias y que propuestas relacionadas con becas y apoyos dirigidos a este sector, causaban gran revuelo.



La cuestión es saber sí aun este sector tiene incidencia en cada familia en la definición del sentido del voto y por otro lado si la vapuleada economía permite hacer propuestas que descansan en mucho en política social, creo que la respuesta a la segunda pregunta es no y la respuesta al primer interrogante aún hay que explorarla.



La clase media está viviendo un momento decisivo en la actualidad, lamentablemente no para su desarrollo, sino todo lo contrario. Un primer momento lo vive cuando los hijos del proletariado tienen acceso a la educación, otro momento importante lo vive en la década de los 60´s, cuando se da un ensanchamiento económico en el poder adquisitivo de esta clase social ya más consolidada, un tercer momento es el actual, donde la visión de la clase media ha permeado en la mayoría de la población, una ideología que compartimos prácticamente todos, aunque en realidad no tengamos la condición para serlo.



¿Quién incide en esta clase media con mucha hambre de supuesto progreso?, más en una crisis en la que ese sueño parece se detendrá durante los próximos 5 años cuando menos. La respuesta está en saber para quienes trabajan sin descanso los adultos de la clase media.



Está clase media, sobre todo quienes andan entre los 40 y 50 años, es la última generación que le tuvo respeto a sus padres y la primera que le tiene cierto temor a sus hijos (la frase, aunque usted no lo crea, es del conductor de TV Yordi Rosado); Trabajan para darle sin límite alguno a sus hijos lo que ellos no tuvieron, así es que con esto podremos ver que son los jóvenes a los que hay que centrar gran parte del esfuerzo electoral, tanto en discurso como en métodos de comunicación, aunque hay un problema no consumen con mucha facilidad candidatos de otras generaciones, así es que hay que tener precaución en ello.



Muchos candidatos que son aun de la generación ’X’, desdeñan el internet, las redes sociales y no conocen los intereses de un 30% de electores que son jóvenes, que no están viendo dónde realizarse, no están viendo oportunidades de empleo, situación que también los está llevando a ser una generación exigente que reclama su propio espacio, así es que no será tan fácil lograr que salgan a votar y que hagan comentarios con sus padres y familiares a favor de un candidato o candidata.



Esta tónica seguirá durante los próximos 15 o 20 años, son los jóvenes lo que definirán en mucho en sentido del voto en las elecciones, así es que habrá que pensar en cómo refrescar las ideas, encontrar los mecanismos para acceder a sus canales de comunicación de manera efectiva, más en plena contingencia sanitaria donde es muy complicado el contacto cara a cara.



[email protected]



Delegado Presidente de la Delegación Valle de México del

Colegio de Abogados del Estado de México A.C.