¿Qué implica la Fase 3 de coronavirus? Esto dice López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, publicó este martes un video en su cuenta de Twitter en el que explica en qué consiste la Fase 3 de la epidemia de coronavirus, que hoy fue decretada en México.



Entre los mayores riesgos que están presentes en esta fase, detalló, está que haya una saturación de los hospitales debido a que existe la posibilidad de que haya miles de contagios.



"Estamos en la fase de mayor incremento en el número de casos diarios. Esto implica que hay mayor número de contagios, que va a haber más pacientes, mayor necesidad de camas de hospital y de terapia intensiva y que que existe riesgo de saturación de hospitales", indicó.



López-Gatell señaló que, para evitar lo anterior, es imperante que la población permanezca en sus hogares, con la finalidad de contener la propagación de la enfermedad COVID-19.



"En la medida en que las personas no estén en el espacio público: plazas, parques jardines, playas, centros turísticos, cines, teatros, todo el espacio publico, vamos a tener menor cantidad de contagios", dijo.



El funcionario agregó que un espacio público muy importante para contener la enfermedad es el espacio laboral, por lo que se requiere que los trabajadores dejen de acudir al mismo.



"Esto requiere la colaboración de todo el sector empresarial que contrata a personas. Si no hay las condiciones laborales para que las y los trabajadores dejen de ir a los espacios de trabajo porque temen por conservar el empleo y el salario, lo que resulta es que las personas no pueden dejar de acudir al espacio público y por lo tanto no se están reduciendo suficientemente los contagios", afirmó.



"En las zona metropolitanas y urbanas, que tienen la mayor cantidad de casos y de intensidad de transmisión necesitamos conservar de manera muy estricta la reducción de la movilidad".



Dijo que en los municipios que tienen muy baja transmisión de coronavirus se puede hacer una salida anticipada de las medidas de restricción. Precisó que a partir del 18 de mayo lo municipios que conserven esa baja transmisión podrán salir anticipadamente de dichas medidas .



"Esto nos va a permitir aprovechar la reactivación económica al tiempo de seguimos cuidando la salud", destacó.



Asimismo, llamó a respetar las medidas de sana distancia para evitar que el periodo de cuarentena se extienda.



Hasta este lunes, 712 personas han muerto en el país a causa del coronavirus, y hay ocho mil 772 casos confirmados, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.



El Financiero