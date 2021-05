Que la Función Pública determine cómo están las arcas municipales: Torres Soltero

Por Norma Cardoso



Héctor Leonardo Torres Soltero, candidato a la alcaldía de Tepic por el Partido Levántate para Nayarit, reconoció que llegar a la presidencia municipal por cómo se encuentran las finanzas es ’un reto, nosotros estamos acostumbrados a retos, yo estudié mi especialidad en mi cuarto de residencia; los obstáculos sirven para fortalecer a los hombres, sirven a los fuertes y debilitan a los débiles, y aquí hay puros fuertes’.



El doctor Torres Soltero, especialista en gineco-obstetricia, y empresario en el área médica, dijo que no los asusta la situación financiera de la alcaldía, pues saben el daño que hay, ’por eso mismo antes de recibir la administración haremos pedir que venga la Secretaría de la Función Pública, para que ella sea la que determine cómo están las arcas municipales, en qué condiciones se encuentran y si hay culpables, pues ya determinará la Función Pública, vamos a tratar de, al pueblo, darles cuentas claras, a recorrer colonias y darles cuentas claras.’ públicos

Afirmó el candidato que ’vamos a abocarnos a los servicios públicos: al agua, al drenaje, al aseo público, a la seguridad, al deporte y cultura y posteriormente a la obra que cada una de las colonias pueda necesitar’.



’Yo fui Secretario de Servicios Públicos hace 20 años y yo recibí 7 camiones de aseo el primer año y al final del primer año ya teníamos 38 camiones de aseo. Es triste comentarles que el parque vehicular es de hace 20 años, que dejamos nosotros. Nosotros no recibimos parque vehicular y nosotros adquirimos parque vehicular y es el mismo de hace 20 años. ¿Reculamos o avanzamos? Entonces a cómo van las condiciones hemos reculado más de 20 años’ informó.



Aseguró que ’entonces yo creo que es hora que los nayaritas nos pongamos la pila para exigir mejores servicios, mejor administración y que los funcionarios públicos no sean semidioses, sino que son empleados del pueblo, son administradores del pueblo, no son políticos ni deben ser políticos, deben ser administradores de los bienes de la ciudad’, indicó.



Comentó con satisfacción que en sus recorridos por las calles la gente de se acuerda de él por dos cosas: ’como cuando fui funcionario y como médico, de tantas personas que atendí que me decían que por usted nació mi bebé, gracias a usted estoy viva, gracias a usted mi bebé está vivo, gracias, y donde quiera que veo, se me enchina todavía el pellejo como dicen, porque ahí te diste cuenta que estos cincuenta años de ejercicio profesional, de médico, ha dado muy buenos frutos’.