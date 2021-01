Que la Universidad de Guadalajara garantice a los y las alumnas su derecho a la educación

Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, se inconformaron porque dicha institución no garantiza el derecho de las y los estudiantes al acceso a la educación de forma libre y sin barreras para el aprendizaje; señalan que, se puede observar en la gran problemática de falta de cupos que se presenta en la Licenciatura de Psicología en dicha Universidad.



Asimismo, mencionan que en cada ciclo escolar y desde hace varios años, se ofertan cupos para cursar las materias menores a las exigencias y número de estudiantes próximos a cursar estas clases, por lo cual muchos estudiantes regulares se han llegado a quedar sin ni una materia por cursar en su semestre haciendo que el rezago de los anteriores semestres sea cada vez mayor. En tan solo este semestre más de 100 estudiantes se quedarán sin cursar las materias correspondientes al ciclo escolar 2021-A, el cual iniciará el 22 de febrero.



Como respuesta, las y los estudiantes se ven en la obligación de pedir ’sobrecupos’ a las clases ya que es la única solución que la Universidad nos ha dado, siendo este un recurso muy superficial y a corto plazo que realmente no soluciona nuestras problemáticas, debido a que, solicitar estos espacios no es ninguna garantía de que sean aceptados y poder seguir con nuestros estudios como la currícula escolar marca.



Cabe mencionar que los sobrecupos son espacios extras que se abren en las clases, estos provocan un sobrepaso a la capacidad de los salones, sobrecargando de trabajo a los y las profesoras, dificultando así nuestro aprendizaje; por otra parte, estos espacios son ofertados en horarios poco flexibles que perjudican a las y los estudiantes que tienen otras responsabilidades que cumplir aparte de ir a la escuela, como lo son aquellos que también trabajan.



Es así que como ’Comunidad Estudiantil, exigimos enérgicamente que el problema sea resuelto de forma definitiva, que se aseguren cupos para todos y todas, garantizando nuestro derecho a la educación libre y gratuita’, exponen.