Que las herramientas abonen a la consolidación de la democracia las candidaturas comunes y coaliciones

’Hombres personalizados perdidos sin identidad propia, que viven en la inercia social, donde exigen todos los derechos y olvidan de sus deberes. La libertad y la igualdad política es el eje de la democracia en base a las reglas de juegos que se deben respetar ante una masa y su forma de gobierno’ ortega y Gasset. La lectura de determinar sus estrategias de reposicionamiento electoral-ciudadano, es de perfiles y de calidad humana. Las coaliciones y candidaturas comunes se encuentran reconocida como un derecho de los partidos y su normatividad en la ley general de partidos políticos, el órgano de supervisión al instituto autónomo el INE.



En nuestro sistema democrático con sus disfunciones, con un pluralismo ineficaz a causa de un esquema Piramidal del sistema de partidos políticos. La desconfianza a los partidos políticos de la sociedad que no da resultado porque no se traducen abatimiento de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad, a la justicia, calidad de vida, y creciente desigualdad. Los temas medulares de una sociedad liquidad a respuestas de su entorno social y colectivo de la seguridad, la educación, trabajo y un sistema de salud de eficiencia con certeza de atención. El dilema en el escenario electoral de la pandemia Covid-19 y a la suma del fenómeno de abstencionismo. Las elites de poder en su argamasa de espacios de poder público y a la forma de gobernar con la política. Si la oposición cambia y elije candidatos nuevos, limpios y de liderazgo natural, que se dé lo inevitable, una renovación generacional de líderes solidarios a su entorno.



El ciudadano político de ser consciente y participativo a su obligación y como derecho de votar a los próximos servidores públicos en sus tres órdenes, federal, local y municipal en el 2021, una elección intermedia que se renovara el congreso federal 300 diputados y 200 plurinominales, donde se establecen las políticas públicas en base a un sistema de aprobación de presupuestos de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Los contrapesos del poder ejecutivo que evita la centralización del poder con el legislativo y judicial. Después de que PRD, PAN y PRI decidieron ir juntos a través de la Coalición ’Va por México’ en 180 distritos electorales federales, en el l Estado de México competirán unidos en 16 de los 41 distritos, VISIÓN POBRE ,PERO AL TIEMPO , PRD postulará candidatos en cuatro distritos; PRI en siete y PAN en cinco. En el resto irán solos a la elecciones 2021. Su registro de la formalización hasta el 23 de diciembre 2020. Conforme a las coaliciones se pueden modificar antes de las campañas electorales.



El estado de México tiene 45 diputaciones locales de las cuales es mayoría morena con su coalición de las 75 diputaciones el partido en el gobierno local es minoría PRI, ASÍ COMO EL PAN Y PRD.

y la bisagra de acuerdos con las asociaciones políticas nacionales con morena ,lo representan Hugo de la Rosa y el señor de las ligas ’Bejarano’ con acuerdo de consolidarse al corredor azul , el Corredor Azul, integrado por Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero. Salvo el Huixquilucan panista de Enrique Vargas, todos los municipios en poder de Morena. Los Puros que dirige en el estado Daniel Serrano y que tanto a esta tribu como a las que concentran en torno a las figuras de Pedro Zenteno, el alcalde Raciel Pérez de Tlalnepantla y Emilio Ulloa, son apoyadas por Gabriel García, el papa negro de López Obrador que coordina a nivel nacional los Programas del Bienestar y a los supe delegados estatales.

Al estilo político de cuantitativos y no cualitativos ante este proceso de cañonazos tipo Álvaro Obregón.



El momento electoral de restas y divisiones con su mal del Hubris, el juez será el elector en el 2021, con sus reelecciones territoriales por elites que no ven el sentir ciudadano ’que mueran los que se deben morir’. Las coaliciones y candidaturas comunes son formas de participación política con fines electorales, mediante las cuales dos o más partidos políticos deciden postular a los mismos candidatos.



La Ley General de Partidos Políticos se encuentra los diversos requisitos que los partidos deben cumplir para participar en coaliciones y candidaturas comunes. La obligación de que las coaliciones sean uniformes. El principio de uniformidad se fundamenta a partir de la reforma constitucional político-electoral del 10 de febrero de 2014 que incluyó la obligación de regular un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales



Estas formas de participación se distinguen principalmente por dos razones: a) la necesidad de suscribir una misma plataforma política, pues esto sólo es necesario en coaliciones; y b) las candidaturas a postular, una candidatura común puede presentar solo una candidatura y una coalición al menos el 25 % de las candidaturas, el convenio de coalición se podrá modificar en su ampliación de espectros sociales con legitimidad de honestidad de perfiles, si no, es lo mismo. Los partidos políticos participantes. Las candidaturas comunes mantienen su individualidad ya que sólo están de acuerdo en postular un candidato ya sea por su trayectoria o por el arraigo que tiene en la comunidad, entre otras cuestiones. La posibilidad de que los institutos políticos se asocien deriva del derecho a la libertad de asociación en materia política. Con el triunfo de un hombre de Estado, con 30 millones de electores que le permite controlar las dos cámaras del poder legislativo y el ejecutivo es el símbolo de esa esperanza de escape del caos social al sistema económico y de control d de las grandes oligarquías.



Este fenómeno de reproducción celular de una nueva especie de gobernanza democrática, su nacimiento tan solo de 4 años se produce la migración masiva. No escucha, no admite que otros puedan tener la razón. Las masas por tanto juegan un doble papel en las dictaduras: soporté y a la vez un alto riesgo para la estabilidad del régimen. Los partidos políticos, los gremios y todas las otras organizaciones grandes tienden a desarrollar una estructura burocrática, es decir, un sistema de organización racional (predecible) organizado jerárquicamente. El problema cabal de la administración requiere burocracia. Las masas son incapaces de participar en el proceso de toma de decisiones, y necesitan un liderazgo fuerte.



Las acciones del nuevo gobierno pretenden establecer actos sujetos al modelo económico y sin cambios de fondo, que da señales de desesperanza a causa de un estado sujeto al comercio, o sea, a la macroeconomía Neoliberal.



El Perder el gobierno de su organizaciones perder lo que los hace personas importantes, y por eso tienen buenos motivos para preservar sus puestos, aun cuando ello los lleve a adoptar métodos represivos. Pueden legitimar tal conducta señalando que una organización de masas es, inevitablemente, una organización que se mantiene mediante la lucha contra enemigos poderosos y malos. La mayor parte del tiempo, en casi todos los lugares del mundo, todas las organizaciones han estado bajo el dominio de un partido único.



AMLO, deberá ser muy hábil para el consenso y dar respuestas mediáticas para apaciguar el agravio social contra el sistema de partidos. ’el hombre individual aislado es incapaz de producir cambios dignos de consideración histórica’ Nemesio González Caminero.