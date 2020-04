Que leyes locales de amnistía beneficien a campesinos e indígenas: Max Correa

El diputado Max Correa Hernández hizo un llamado a las organizaciones campesinas y sociales a incidir en los próximos días en los Congresos estatales para que sus leyes de amnistía incluyan delitos del fuero común y los enumerados en la ley federal.



Correa Hernández, quien también es dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), advirtió la importancia de difundir ampliamente entre la ciudadanía el contenido y el sentido de la Ley de amnistía, para que indígenas y campesinos que fueron encarcelados por defender sus tierras y aguas, no contaron con abogado bilingüe o fueron acusados injustamente por delitos contra la salud, puedan solicitar los beneficios de la libertad.



Explicó que un alto porcentaje de estos casos se encuentran procesados pero no han sido sentenciados, como las mujeres del Bajío que tuvieron la necesidad de abortar y fueron detenidas, o los jóvenes campesinos que son privados de su libertad por consumir marihuana.



’De ahí la importancia que las dirigencias sociales realicen sus propuestas para conformar las leyes locales de amnistía, y hacer presión social para que los Congresos legislen según la realidad de cada estado’.



El activista social reiteró la importancia de que una vez que se reinicien las labores de los órganos jurisdiccionales y se instale la comisión encargada de recibir la solicitudes de liberación, la gente tenga los elementos necesarios para poder presentarlas.



En ese sentido, aclaró que si bien los beneficios de la Ley de Amnistía no son automáticos, sí es importante ubicar su propósito, lo que permitirá exigir en su momento la libertad para quién esté dentro de lo estipulado por la ley.



Finalmente, resaltó la necesidad de estudiar y asimilar a fondo el espíritu del Constituyente, plasmado en la nueva ley, para no cometer el error de crear falsas expectativas a familiares de las personas privadas de su libertad.



A partir de las 18:00 de este martes 28 de abril, la CCC presentará por medio de sus redes sociales la videoconferencia ’Ley de amnistía, una oportunidad de la libertad para los luchadores sociales’.