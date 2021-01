¿Qué maestros serán vacunados contra la COVID en Campeche y cuándo? AMLO lo explica

Con la finalidad de que Campeche, estado que lleva meses en semáforo epidemiológico verde, reanude sus clases presenciales, este fin de semana iniciará la vacunación de maestras y maestros de la entidad.



Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO), representante del Poder Ejecutivo Federal, informó que serán inmunizados tanto docentes de escuelas públicas y privadas.



Detalló que el sábado 23 y domingo 24 de enero serán inoculados los y las profesoras de escuelas públicas de nivel básica: preescolar, primaria y secundaria.



Mientras que el lunes 25 y martes 26 de enero recibirán la vacuna los educadores de instituciones publicas de nivel medio superior y superior; así como los de escuelas privadas de todos los niveles.



’Mañana sábado y domingo, corresponde a la educación básica pública: preescolar, primaria y secundaria. Lunes y martes, es educación pública media superior, colegios de bachilleres; y superior, universidad. También, lunes y martes, toda la educación de escuelas privadas’ explicó el mandatario mexicano en su mañanera de este viernes.



López Obrador, quien señaló que el plan es vacunar a 20 mil maestras y maestros, pidió a los trabajadores de la educación asistir a la vacunación, para que, después de que reciban su segunda dosis, pueden reanudarse las clases presenciales en Campeche.



También les pidió llevar su identificación para evitar desorden en los centros de vacunación; resaltó que habrá padrones, en los que se buscará a cada uno de los educadores a vacunar.



Ayer en su conferencia mañanera, resaltó que no solo se inmunizará a profesores y profesoras, ’sino también los que cuidan las escuelas, conserjes, inspectores, todos los que tiene que ver con la educación’:



’Se está también revisando el censo, porque hay maestros que tienen doble plaza, porque dan clases en la mañana y en la tarde; entonces, se está revisando bien el censo’, agregó.



También subrayó que, si Campeche regresa a semáforo amarillo no se cancelará la vacunación de los docentes.



’Campeche está en verde, no sé si va a ser que pasa a amarillo ahora con la nueva evaluación. De todas maneras, ha estado mucho tiempo en verde, vamos a vacunar a los maestros’, dijo.