’Que me pongan a quien me pongan; voy a ganar Guerrero’, Evodio Velázquez

"Que me pongan a quien me pongan; si me ponen a un toro lo voy a torear, lo voy a montar, a jinetear, le voy a poner las espuelas adelante y le vamos a ganar porque tenemos más condiciones para hacerlo", recalcó el abanderado del PRD rumbo a la gubernatura del estado, Evodio Velázquez Aguirre, durante el recorrido que realizó este sábado por Pungarabato.



Tras caminar las principales calles de Ciudad Altamirano, donde saludó a ciudadanos y locatarios, el precandidato del sol azteca puntualizó que él ofrece "congruencia, seriedad, juventud, familia que me da equilibrio en mi vida; Evodio ofrece proyecto, hoy no estamos atarugados hablando solamente de lo que fue el pasado, estamos hablando del presente y construyendo el futuro."



Sobre la alianza con el PRI señaló que él ya tiene un paso caminado, puesto que fue el primer precandidato oficialmente registrado ante el INE. "Yo me encuentro a muchos amigos del PRI, de MC, de Morena, del PAN; hoy es momento de hacer una gran coalición, los hemos invitado a ser parte de este gran movimiento que está conquistando y que está con un plan estratégico para evolucionar Guerrero, eso es lo que estamos haciendo, sumando voluntades."



Añadió que la alianza se definirá en estos días de enero y que es "un hombre institucional, congruente; decidí medirme, nada más que las mediciones sean transparentes, honestas y que haya la condición de que estemos con todas las confianzas, como hoy yo confío en el proceso, por eso he hecho todo lo que está a mi alcance para ser el candidato de la alianza, sumando voluntades y moviendo corazones y mentes."



Velázquez Aguirre subrayó que "hoy Guerrero necesita un futuro mejor y no necesita ocurrencias ni populismos inútiles." Criticó los programas que ha desaparecido el gobierno federal de Morena y expuso ante los asistentes sus propuestas de gobierno, como la creación del programa de primer empleo para los jóvenes, campo al 100, recuperar Próspera y el otorgamiento de becas a los estudiantes, así como la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos para todos los niños guerrerenses.



Por la tarde Evodio Velázquez sostuvo reuniones privadas con diversos líderes de la región, comisarios, delegados y ciudadanos, con quienes compartió el Plan que Evolucionará Guerrero.