Atotonilco el Grande, Hgo., 07 de mayo de 2021.



SE TRATA DE NUESTRAS FAMILIAS, QUE NADA NOS DETENGA: ERIKA RODRÍGUEZ



- Convoca a la unidad y a participar para identificar causas comunes y luchar por ellas.



- Indica que el próximo seis de junio, existe la oportunidad de dar un giro a la desgracia que vive el país.

La familia fue el centro de conversación en un encuentro que Erika Rodríguez Hernández, candidata a diputada de la coalición Va por Hidalgo sostuvo con vecinas del octavo Distrito Local Electoral.

Ahí quedó de manifiesto la fuerza que siempre acompaña a las mujeres para enfrentar cualquier reto, por grande que sea.

Como en todos sus encuentros, Erika Rodríguez escucha demandas, planteamientos, propuestas para, con base a ellas, definir una agenda legislativa que resulte de utilidad para los habitantes de su distrito y para los hidalguenses.



Esta vez fue María quien cuestionó que el Gobierno Federal haya quitado programas sociales como Prospera, que representaba como otros muchos, un apoyo fundamental para las mujeres ya que cuidaba de una sana alimentación de niños y jóvenes, y ofrecía asesoría en temas de salud y educación, así como becas.



En una de esas reuniones, María una mujer de condición humilde, relató que es madre de seis hijos. Las más grandes, mujeres que truncaron sus estudios porque quedaron embarazadas. "Eso fue una enorme lección y decidí enfocarme más con los otros cuatro para que pudieran labrarse un mejor porvenir".



“Todos, gracias a las becas que venía ofreciendo el gobierno federal y el estatal, han resultado excelentes estudiantes. La más grande pudo incluso cursar dos carreras en el Instituto Politécnico Nacional, dos más concluyeron ya sus licenciaturas y el más pequeño está a punto de terminar sus estudios”.



"Para eso nos servían Prospera y las becas que ahora el Gobierno Federal ha decidido cancelar, para apoyar a jóvenes que no estudian ni trabajan. Qué lástima por tantas familias y jóvenes que sí están dispuestos a salir adelante, pero que ahora les cierran toda oportunidad de progresar", señaló.



En Atotonilco el Grande Juan lamentó, desde otra perspectiva esa decisión de las autoridades federales de suspender los apoyos a las familias más vulnerables. "Antes muchas mujeres bajaban a la cabecera municipal a hacer sus compras, lo que permitía que la economía se moviera".



"Ahora --continuó--, sufren para comprar alimentos o medicinas. Así nos tienen condenados hoy las autoridades federales. No se vale y eso que dicen defender a los más pobres".



Fue en ese contexto que Erika Rodríguez convocó a la unidad y a participar para identificar causas comunes y luchar por ellas.

Indicó que el próximo seis de junio, día de las elecciones, existe la oportunidad de dar un giro a la desgracia que vive el país y, de verdad, construir un México mejor con base al bienestar de las familias.



"No dejemos que otros nos engañen, no dejemos en manos de legisladores insensibles e irresponsables, el destino de nuestras familias y de nuestros hijos".



La candidata a diputada de Va por Hidalgo, coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) recordó que “cuando luchamos por el bienestar de nuestras familias nada nos detiene. Juntos, somos imparables”.