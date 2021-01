¿Qué pasa si no se pone la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los 21 días?

El retraso en las entregas de vacunas de Pfizer BionTech pone en riesgo el completar los esquemas de inmunización en el tiempo que estaba probado en los protocolos, que son 21 días, y con los que se lograba una protección de hasta 95%.



¿Cuánto podría afectar eso la protección que otorga la vacuna? Primero hay que decir que el producto de Pfizer ofrece una inmunidad alta con la primera dosis. La información que el laboratorio produjo (en sus fases de prueba) muestra que con la primera dosis se obtiene entre 70 y 80% de protección.



’Se han documentado casos de hasta 90%’ –refiere Carlos Magis Rodríguez, académico del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM– es una protección muy alta, con una sola dosis. El rango más bajo que es de 70% es similar al que ofrecen con dos dosis vacunas como la de AstraZeneca. Por eso ha surgido esta discusión a nivel internacional de que si la vacuna es escasa, se privilegie la primera dosis’.



Pero, advierte el experto en Salud Pública, eso no quiere decir que se deba entonces dejar a las personas con una sola aplicación o que la segunda dosis puede espaciarse de forma arbitraria.



El protocolo que demostró el 95% de protección es un protocolo con una segunda vacuna a los 21 días, si ese lapso se hace más grande no se sabe, con evidencia científica, qué tanto se afectará la protección total de la vacuna.



’La evidencia científica dice que hay que vacunar a los 21 días, la evidencia en la práctica es la que vamos a empezar a ver. Y lo cierto es que en la vida real vamos a ver que no todo mundo se vacuna en ese lapso, habrá quien acuda por la segunda dosis después, como pasa con otras vacunas’, dice Magis Rodríguez.



En términos prácticos resume: ’No aplicar la segunda dosis a los 21 días es una falla del protocolo, ¿que si es una falla grave? No, hay otras peores, es peor no poner la vacuna. Hay personal de salud que no está protegido, faltan los médicos de hospitales privados, faltan los odontólogos, que tienen mucho riesgo. Podríamos entrar en algo que se llama en salud pública muertes evitables, existían las vacunas, no las pusiste, esas muertes no se evitaron’