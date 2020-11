¿Qué plantea la reforma de AMLO contra el outsourcing ilegal?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en materia de subcontratación, con la que dijo, se busca terminar con las malas prácticas del outsourcing ilegal.



El propósito es equiparar el outsourcing ilegal al mismo nivel de delito que las factureras, por lo que se propone la prisión preventiva por estar relacionadas ambas prácticas.



Con ello, se buscará proteger a los trabajadores que son los más perjudicados, ya que al utilizar la subcontratación laboral, muchas empresas retienen el impuesto sobre la renta (ISR), pero no lo entregan al fisco o los registran con un sueldo menor para no pagar completo el gravamen.



¿Cómo daña el outsourcing ilegal?

En la presentación de ésta mañana en la conferencia matutina de López Obrador, se indicó que el registro de los trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben daña su historial para pensión, fondo de vivienda y afecta a las licencias de maternidad, accidentes e incapacidades.



Además, las empresas otorgan menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos.



Otra de las malas prácticas es la simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero patrón, lo que resta estabilidad en el empleo, afecta el pago de reparto de utilidades, impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva.



También se indicó que se impide la generación de antigüedad, sobre todo, porque muchas empresas en el outsourcing usan sus esquemas de contratación para hacer despidos masivos al final de cada año.



’Les despiden masivamente en fin de año y no les reconocen sus derechos, ni aguinaldo, ni nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas la contratación de servicios que se deformó y se echó a perder’, señaló López Obrador.