Que prevalezcan los argumentos y propuestas: Walton

–’Me preguntan: ¿Por qué no me defiendo de las mentiras de mis adversarios políticos.’

–’Creo que es muy sencillo: si queremos que Guerrero se transforme, debemos dejar de lado alegatos y polémicas; que prevalezcan los argumentos y las propuestas.’

Una pregunta y la respuesta que sintetiza la postura de Luis Walton: No promover el conflicto y basar su política en argumentos.

Algo sin duda complicado cuando se sabe que las posturas políticas se basan en creencias y no en la razón.

Y nadie que está en el otro bando va a cambiar de manera de pensar cuando escucha los argumentos de sus adversarios.

Sobre todo ahora, en el actual escenario preelectoral crispado y confrontado.

Karl Popper decía que ’es menester que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas’.

Sin embargo, el actual momento donde hay movimiento en los partidos políticos para posicionarse rumbo a la gubernatura, queda de manifiesto que las posturas políticas no tienen un sustrato en la razón, sino en motivaciones emocionales que pueden terminar en actos irracionales o de violencia de distinta naturaleza.

Eso explica que sea Luis Walton uno de los aspirantes más atacados mediáticamente, aunque él insista en caminar por la vía de la argumentación y de la razón.

Ya se sabe que conseguir credibilidad y confianza no puede ser posible mediante la confrontación y la diatriba.

Y que para galvanizarse ante los ataques organizados en redes sociales y medios de comunicación, se debe anteponer la credibilidad y la honorabilidad.

Por eso el precandidato a la gubernatura del estado no debe basar su posición de poder por la buena amistad con el presidente de México.

Tampoco por la cercanía con el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

José Luis Walton debe ofrecer a los morenistas y a sus aliados su trayectoria política y la fuerza de los hechos que le da cuerpo a su biografía en los cargos públicos.

Honorabilidad, congruencia y confiabilidad son atributos valorados por la ciudadanía.

Y mientras algunos nadan en contra por haber sido desenmascarados por los medios como incongruentes, Luis Walton puede mantener ese paso hacia la candidatura soportando los ataques de sus adversarios y exponiendo congruentemente sus propuestas ante los militantes de Morena en Guerrero.