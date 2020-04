¿Qué queremos? Semana Santa o la muerte de medio pueblo: Obispo

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. 20 marzo, 2020.-Luego de presidir el día de hoy la asamblea Eucarística con motivo del 4º. Viernes de Cuaresma en Taxco en el santuario del Señor de la Santa Veracruz, el Obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, atreves de esta entrevista; pregunto a los taxqueños de manera tajante y directa: ¿Qué queremos, la Semana Santa o la muerte de medio pueblo?

Señaló que no debemos menospreciar lo más importante, es la salud del pueblo. Pero tampoco la importancia los recursos económicos que se pueden obtener. Detallo que Taxco tiene mucha fama nacional e internacional por su Semana Santa y sus precesiones, por supuesto que es muy importante porque beneficia económicamente.

Luego entonces ¿se celebra o no se celebra la Semana Santa en Taxco?

Pero advirtió el pastor católico que la celebración de la Pasión, muerte y Resurrección de Cristo tiene mucho riesgo exponer a la población, pues viene gente de muchas latitudes y si en Taxco no había el virus, es muy oportuno a que se adquiera.

Expresó que para él se necesita mucha responsabilidad, atención y motivo suficiente para decir en este momento si se celebra o no la Semana Mayor ’todo depende de las circunstancias que se presenten en los próximos días’. Indicó que las autoridades de salud están a punto de declarar la pandemia en su Fase 2.

En esta entrevista ’banquetera’ en pleno barrio del Señor de la Santa Veracruz recordó que por el momento las autoridades permiten reuniones de no más de cinco mil personas ’pero cuando entremos a la Fase 2, se debe y se va a actuar con responsabilidad’, entonces seguramente se suspenderá definitivamente la celebración de la Semana Santa en Taxco y en muchas ciudades de Guerrero.

En esta celebración Eucarística al aire libre en el atrio del santuario dedicado a Cristo de la Santa Veracruz, dijo que por la seguridad los taxqueños se deben abstenerse de la recomendaciones de higiene que aporta el gobierno de salud ’hay que usar la razón, el entendimiento, la prudencia y pedirle mucho a Dios que la ’peste’ no avance en Guerrero y menos en Taxco.

El obispo afirmó que vale la pena no exponer y si salvar la vida de la gente; y así, con la ayuda y solidaridad de todos y de Dios ’seguiremos celebrando la Semana Santa el próximo año’.

Finalmente don Salvador Rangel hizo un somero recuento de los grandes problemas de salud y económicos que ha estado ocasionando el coronavirus (COVID19) en el mundo.

Concluyo el prelado recordando que la pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, se originó en Estados Unidos de Norte América y no en España, ahí se las dejo de tarea...