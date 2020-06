Que se aleje de nosotros la pandemia del Covid 19: párroco

www.guerrerohabla.com

ACAPULCO, Gro., 11 de junio de 2020.- El sacerdote Juan Carlos Flores Rivas Celebró por tercera ocasión en lo alto del parque nacional El Veladero, desde donde bendijo al puerto y pidió que se ’aleje de nosotros’ la pandemia del Covid 19.



El párroco contó a Quadratín Guerrero que esta celebración es con motivo del Corpus Cristi, fecha importante para los católicos, la cual, no quiso pasar desapercibida. ’Esta fecha es muy solemne para la iglesia en todo el mundo, se llama la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, en latín, se llamaba el jueves de Corpus Cristi.



Es tradición en este día hacer una procesión por las calles públicas con el Santísimo Sacramento, pero ahorita con el ánimo que hay, tanto temor por la pandemia, no quisimos desaprovechar esto y volver a dar la bendición implorando que se aleje de nosotros la pandemia’, comentó.



Abundó que volvió a hacer la oración que el papa Francisco hizo el 24 de marzo y fue ’al cuarto para las 11’ la bendición sobre la roca.



Como ocurrió el pasado 1 de abril, en el aniversario de la colocación del Cristo Rey de la Paz, del cerro El Encinal, del ejido de Karabalí, el sacerdote subió a la piedra más grande, se hinco frente a la vista de toda la bahía y pidió por todos en esta emergencia en esta emergencia sanitaria; alzó el santísimo para bendecir al puerto. La primera vez que realizó esta celebración fue el pasado 2 de enero, la segunda el pasado el 1 de abril y ahora este jueves 11 de junio.



Por otra parte, el párroco dijo que debido a la pandemia y según lo establecido por la Arquidiócesis de Acapulco, la mayoría de las iglesias realizarán recorridos por las principales calles a bordo de una camioneta con el Santísimo.



Pidió a todos los católicos que no salgan, que los acompañen desde las ventanas o puertas de sus casas para recibir la bendición y pidan por todas aquellas personas que han fallecido y por las que están enfermas para que pronto se recuperen.

Fuente: Quadratín