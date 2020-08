_que se le castigue, si Ana Guevara es culpable

+El presidente pide que no se le hagan juicios sumarios a la directora de Conade



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con su irremediable voz cansina, Andrés Manuel López Obrador salió, de nuevo, en defensa de Ana Guevara. Y pidió que no se haga ’juicio sumario’ a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por la opacidad durante su gestión.



De gira por el estado de Sonora, este jueves, el presidente respondió, interrogado por un reportero local, que son ’golpeteos sin fundamento’ las acusaciones por corrupción en contra de la funcionaria, quien ha sido severamente cuestionada durante su gestión al frente de las actividades deportivas en el país.



El cinco de mayo pasado, Guevara fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por presuntamente haber cometido extorsión y pedir sobornos a una empresa de Veracruz para asignarle directamente un contrato de la Conade.



Además, desde junio de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que hay cuatro investigaciones abiertas en esa dependencia sobre presuntos actos de corrupción en el fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) que opera la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).



La Unidad del Órgano Interno de Control de la SPF detectó que 50.8 millones de pesos del Fodepar presentaban irregularidades en su asignación y comprobación.



«Eso lo está viendo la oficina de la Secretaría de la Función Pública. Es un proceso legal en el que hay que tener confianza de que la autoridad competente resuelva, con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, sea quien sea’, aseguró.



’Nada de que son mis compañeros, amigos, familiares o socios, yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones complicidad con nadie», añadió López.



Ana Guevara, medalla de plata en los juegos olímpicos de Atenas 2004, es una de las aspirantes a contender por la gubernatura del estado de Sonora, donde es originaria, por el partido Movimiento Regeneración Nacional o su aliado, el Partido del Trabajo, al que pertenece la exdeportista.



’Lo que sí, es que no vamos a permitir la corrupción, sea quien sea. Yo sólo respondo por mi hijo, Jesús Ernesto, que es menor de edad. Si hay alguien, no importa que sea mi familiar, que cometa una falta, se le tiene que juzgar’, remató.



El 11 de mayo de 2015, AMLO, entonces opositor aseguraba que la velocista Ana Gabriela Guevara era ’corrupta’ por apoyar a una candidata perteneciente al PRI de Sonora.



Entonces ganó la abanderada del tricolor, Claudia Pavlovich, con quien el mandatario se reunió hace dos días.



Breve historia



¿De qué se acusa a Conade y Ana Guevara?



Diversos actos de corrupción infringidos entre enero y junio del 2019 en la Conade implican un daño patrimonial por más de 50 millones de pesos, reveló la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.



Dicha dependencia realizó siete auditorías a la Conade. Una de ellas al Fodepar y de esas indagatorias se desprendieron 22 observaciones, 6 de las cuales siguen pendientes.



Cada una de esas observaciones se refiere a irregularidades, algunas de ellas con diversas cifras de daño patrimonial.



La más alta fue la de 31 millones de pesos por la compra de viajes a sobreprecio para atletas, mediante un mecanismo en el cual funcionarios de Fodepar triangulaban la adquisición de servicios.



