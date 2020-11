’Que se lo tome muy en serio’: la desesperada petición de la OMS a México tras duplicación de casos de COVID-19

Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este lunes que México se encuentra en ’una mala situación de cara la pandemia de COVID-19″, estatus que provocó que se duplicaran el número de casos y fallecidos entre mediados y finales de noviembre.



’Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio’, dijo el funcionario en una conferencia de prensa dedicada al seguimiento del COVID-19 alrededor del mundo.



’La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo’, añadió.



Por su parte, Michael Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que México ’sigue gravemente afectado por el COVID19″ y pidió a todos los líderes del mundo que ’es muy importante que sean muy claros con el uso de mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel, no lo cumplen las autoridades hay confusión’.





’Estamos pagando todos un precio muy alto por la falta de inversión en preparación de los sistemas de salud. He visto la amnesia después de otras crisis. Si seguimos haciendo lo mismo, podemos volver a ver eventos como este o peores durante nuestra vida’, sentenció.



De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (Ssa), con fecha de corte del 29 de noviembre, México registra un millón 107 mil 071 casos positivos y 105 mil 655 decesos.



Entre las entidades con más casos positivos se encuentran la Ciudad de México con 206 mil 204; Nuevo León con 67 mil 165 y Guanajuato con 62 mil 073 casos.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también instó a los países a no politizar la búsqueda de los orígenes del nuevo coronavirus, diciendo que eso sólo crearía barreras para conocer la verdad.



’Necesitamos conocer el origen de este virus porque puede ayudarnos a prevenir futuros brotes’, dijo Tedros. ’No hay nada que ocultar. Queremos saber el origen, y eso es todo.’



El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que ha acusado a China de ocultar el alcance del brote y al organismo de salud mundial de estar demasiado cerca de Pekín, ha criticado los términos de una investigación internacional dirigida por la OMS sobre el origen de la pandemia.



Los medios de comunicación estatales chinos han dicho que el virus existía en el extranjero antes de que se descubriera en la ciudad central china de Wuhan, citando la presencia del coronavirus en los envases de los alimentos congelados importados y documentos científicos que dicen que había estado circulando en Europa el año pasado.



El principal experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud dijo que el mundo se arriesga a futuras pandemias si sufre ’amnesia’ y no aprende de la actual crisis del coronavirus.



’He visto la amnesia que parece apoderarse del mundo después de un evento traumático, y eso es comprensible’, dijo Mike Ryan en una reunión informativa en Ginebra.



’Pero si volvemos a hacer esto como lo hicimos después del SARS, como lo hicimos después del H5N1, como lo hicimos después de la pandemia del H1N1, si seguimos ignorando las realidades de lo que los patógenos emergentes y peligrosos pueden hacer a nuestra civilización, entonces es probable que experimentemos lo mismo o algo peor de nuevo durante nuestras vidas’, concluyó.



INFOBAE