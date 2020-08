Que se revele la información sobre el contrato entre Nafin y una filial de Odebrecht: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Torreón, Coahuila, ordenó que se revele la información sobre el contrato entre Nacional Financiera (Nafin)

y una filial de Odebrecht, clasificada como confidencial al asegurar que en su gobierno ’no somos tapadera de nadie’.



"Toda la información se va a poner a disposición, no somos tapadera de nadie. ¿Saben qué hizo la comisión de transparencia? recrearon organismos para aparentar de que se combatía la corrupción; una de sus resoluciones fue mantener en reserva el caso de Odebrecht, totalmente contradictorio".



El Ejecutivo federal señaló que se debe mostrar cómo se dieron los créditos, porque "sí es un asunto que amerita ser tratado". De acuerdo con él, la Banca de Desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior están detrás del otorgamiento de estos tipos de créditos.



El Mandatario dijo, "lo de la planta de Etileno XXI, de Odebrecht, imagínense el contrato que firmaron donde Pemex se compromete entregarle el gas metano para la fábrica de polietileno con un 30 por ciento de descuento del precio del comercio", añadió.



A más de 10 años de que el entonces gobierno calderonista aceptó financiar parte de la operación de Odebrecht en el país, Nafin corroboró oficialmente que entregó un préstamo multimillonario al consorcio Braskem-Idesa, pero decidió conservar bajo reserva del secreto bancario los detalles del crédito que se usó para la construcción de la planta de Etileno XXI, la cual ha generado un quebranto al erario de más de 15 mil millones de pesos, según estima el gobierno federal.



Además se pudo confirmar en un comunicado de Odebrecht fechado en diciembre de 2012, ascendió a 280 millones de dólares. Esa cifra concuerda con la que declaró en su denuncia ante la Fiscalía General de la República el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.



’Esta inversión fue posible gracias al contrato de suministro de etano a precios preferenciales.



Asimismo, Nacional Financiera le prestó a dicho grupo 280 millones de dólares’, aseguró, en lo que consideró como un ’pacto transexenal’ diseñado para asegurar la entrada en funcionamiento de Etileno XXI.



El Primer Mandatario, acompañado del gobernador del de esta entidad, Miguel Ángel Riquelme Solis, así como del mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, ante el Presidente, ambos gobernadores hicieron un llamado a la unidad en la región de la Comarca Lagunera, en donde Riquelme Solis afirmó que "cuando hay voluntad política es sencillo encontrar soluciones".



Mientras que Rosas Aispuro dijo que "mi llamado es a la unidad nacional, porque sólo así podemos superar rezagos que afectan las condiciones de los mexicanos".



El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que Coahuila ocupa el lugar 30 a nivel nacional en homicidio doloso y Durango está en el sitio 28, "ambos con el delito hacia la baja".



Además, en femincidio Durango se encuentra en la posición 20 "hacia la alza".



Detalló que los municipios de la zona con mayor índice delictivo en Coahuila son Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña. Y en Durango son Durango, Gómez Palacio y Lerdo; "el narcomenudeo es el delito con mayor índice, ya lo mencioné, tiene el primer lugar nacional".



NO SE HA SOLICITADO A UIF INDAGAR

RECURSOS LIGADOS A LOZOYA



El presidente indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagar el manejo de recursos ligados a la denuncia de Emilio Lozoya, "no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de investigación financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejos de dinero, no existe, o sea, creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita".



SE TIENEN QUE MANEJAR RIQUEZAS CON EQUIDAD



El mandatario explicó que en el manejo de recursos se tiene que actuar con equidad y honestidad, luego de que el gobernador de Durango solicitó que "se considere en el aumento de recursos en el próximo presupuesto de egresos de la federación que vayan orientados a seguir mejorando la infraestructura que haga la entidad más competitiva".



El presidente dijo que, "los gobernadores tienen derecho legítimo a solicitar más recursos, pues es su función o parte de su trabajo, velar porque lleguen recursos a sus estados, nada más que somos parte de un sistema federal y tenemos que manejar las riquezas de México con equidad, con honestidad, cuidar el presupuesto público que es dinero del pueblo, pero no estamos dejando a ningún estado sin apoyo".