Qué se sabe de la vacuna de Rusia contra el coronavirus y por qué genera dudas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este martes que su país ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el coronavirus.



El desenfreno por encontrar una nueva vacuna contra la covid-19 es quizás "la carrera espacial" del siglo XXI.



Y Rusia quiere dejar atrás a sus contendientes: antes del anuncio este martes del presidente Putin, el Kremlin ya había asegurado que iniciaría en octubre un proyecto de vacunación masiva contra el coronavirus con una vacuna de la que poco se sabe y cuya eficacia ya ha sido cuestionada por expertos internacionales.



Putin dijo que una de sus dos hijas fue una de las primeras inoculadas y que "se siente bien".



La aprobación de la vacuna, dijo Putin, abre el camino para su uso masivo mientras continúan las últimas etapas de los ensayos clínicos.

Por su parte, el ministro de salud, Mikhail Murashko, manifestó que la vacuna había "probado ser altamente efectiva y segura", elogiándola como una gran paso en la "victoria humana" contra covid-19. Con anterioridad, el ministro había dicho que el país está a la vez probando otras vacunas que también esperan someter a otros ensayos clínicos en los próximos meses. Rusia no es la primera nación en probar vacunas contra el coronavirus o en decir que tiene una con resultados alentadores (incluso Corea del Norte lo aseguró este fin de semana), pero sí es la primera que anuncia que ya está desarrollada y que se lanzará a vacunar de forma masiva a su población.

La efectividad de la vacuna, sin embargo, ha sido puesta en tela de juicio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) de hecho le pidió a Rusia que siguiera los estándares internacionales de producción de vacunas. "Algunas investigaciones individuales aseguran haber dado con un hallazgo, lo que por supuesto es una gran noticia, pero hay una gran diferencia entre tener una pista y una vacuna que realmente funcione", dijo hace unos días Christian Lindmeir, portavoz de la OMS. Y Rusia no ha publicado ningún estudio o dato científico sobre las pruebas que realizó y tampoco se conocen detalles sobre las fases del proceso que generalmente debe cumplir antes de aprobar y lanzarse al mercado una vacuna. Hace unos días, en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU, cuestionó si los métodos utilizados en Rusia y China para probar las vacunas fueron correctos por la rapidez con que se completaron.

"Nosotros también podríamos tener una vacuna mañana. No sería segura o efectiva, pero podríamos tener una vacuna mañana", dijo. Además, la OMS también alertó que, pese a existir diversas vacunas en fase final de pruebas, la efectividad de las mismas estaba por ser demostrada y que, probablemente, nunca habrá una "solución inmediata". "Varias vacunas se encuentran ahora en ensayos clínicos de fase tres, y todos esperamos tener varias efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de las personas. Sin embargo, no hay una solución inmediata en este momento y puede que nunca la haya", dijo el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

¿Qué se sabe de la vacuna rusa? Según el servicio ruso de la BBC, la primera vacuna rusa contra el coronavirus fue desarrollada por científicos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología (Gamaleya) junto con el Ministerio de Defensa. A mediados de junio, este último informó sobre la finalización "exitosa" de las pruebas en voluntarios en el hospital militar Burdenko, aunque no publicó ningún tipo de evidencia científica al respecto. "En el momento del alta, todos los voluntarios sin excepción que recibieron inmunidad al coronavirus se sintieron bien. Por lo tanto, la primera vacuna doméstica contra la nueva infección por coronavirus está lista", dijo entonces el primer viceministro de Defensa, Ruslan Tsalikov. El funcionario indicó entonces que la producción masiva de la vacuna estaba programada para comenzar en agosto, para la cual acaba de recibir la aprobación final.

El Ministerio de Defensa enfatizó que los resultados de la prueba mostraban "inequívocamente" el desarrollo de "una respuesta inmune en todos los voluntarios, sin efectos secundarios, complicaciones o reacciones no deseadas".



No se informó cuántas personas fueron sometidas a la prueba, detalles de las mismas o información sobre cuánto duraría la respuesta inmune o el tipo de inmunidad que produciría la vacuna.



No obstante, Putin señaló: "Sé que (la vacuna) funciona de forma bastante efectiva, produce una fuerte inmunidad y, repito, ya pasó todas las revisiones necesarias".



Los trabajadores de salud rusos que están tratando a pacientes de coronavirus tendrán la oportunidad de presentarse como voluntarios para la tercera y crucial fase de ensayos de la vacuna.