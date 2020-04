Que siempre no tuvo COVID-19 empleado de Banco Azteca

Por Norma Cardoso



Acatando el llamado del presidente municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, de que las personas que estuvieron en contacto con un empleado de Banco Azteca, ubicado dentro del local que ocupa la mueblería Salinas y Rocha, en el centro de Tepic, una persona mencionó a través de conocida red social que, acudió al IMSS a que le hicieran el examen de Covid 19 toda vez que estuvo en el local comercial antes señalado, a lo que le dijeron que si se refería al caso del joven que trabaja en la institución bancaria que se encuentra dentro de Salinas y Rocha, que no se preocupara, pues el joven había salido negativo.



No obstante que fue el alcalde Castellón Fonseca, quien dio a conocer que se trataba de un joven de 22 años de edad y que presentó síntomas como los que refieren típicos a la enfermedad por Coronavirus, éste no ha manifestado si el joven está o no infectado por dicho virus y así mismo, decir a las personas que estuvieron en dicho lugar que no se preocupen, que no hay por qué temer pues el empleado no estaba contagiado.



Sin embargo, se informó en los medios de comunicación que el Secretario de Seguridad Pública estatal, Jorge Benito Rodríguez, expresó que no había ningún enfermo con la edad que el joven tiene, lo que dio a entender que el ya controvertido caso del empleado de la empresa del grupo Salinas Pliego, no estaba infectado.



Es así que, con la sanitización del sitio y tomar medidas más estrictas de la sana distancia, entre otras, Salinas y Rocha volvió a abrir sus puertas, esto porque dentro de sus instalaciones existe la actividad esencial que es el servicio bancario,