¿Qué tanto bajará el voto para Morena, colapso de la Línea 12?

A un mes de las elecciones del 6 de junio, las más grandes que ha vivido México, no pocos analizan y adelantan proyecciones sobre el impacto que tendrá en el voto de Morena y aliados el derrumbe de la Línea 12 del Metro.



A todo ello va ligado, se afirma, el futuro presidencial del canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Yo digo que falta mucho para ver esto. En 3 años muchas cosas se pueden diluir en la memoria de los mexicanos que olvidan todo, y votan ciegos.



Las más recientes mediciones, las de El Financiero de ayer, levantadas antes del colapso del Metro, indican que Morena contaba con el 40 por ciento de las preferencias electorales a diputados federales. Con sus aliados PT (3 por ciento), PES (1 por ciento), RS (1 por ciento) y Verde (1 por ciento), el partido de Andrés Manuel López Obrador, hasta antes de la noche del martes de la tragedia criminal atribuible a las administraciones local y federal de Morena, sumaban -según esta encuesta-, 48 por ciento de preferencias electorales.



El llamado Bloque Opositor formado en el legislativo por PAN (19 por ciento), PRI (20 por ciento), PRD (3 por ciento) y MC (5 por ciento) obtuvieron un total de 47 por ciento de preferencias, apenas un punto abajo.



La proyección en sí misma es interesante: AMLO-Morena y aliados no alcanzaban el martes de la tragedia -que para muchísimos se podía haber prevenido, si AMLO y la Jefa de Gobierno hubieran hecho lo correcto de atender los avisos de que eso se iba a caer-, la tan ansiada mayoría más 1 en la Cámara de Diputados.



Tampoco los opositores, pero era más viable que estos sumaran más diputados.



Una vez ocurrido el desplome de la Línea 12, los hechos y la displicencia y desapego con que trató AMLO el asunto, sumado al insistente señalamiento de que ese desastre se pudo haber evitado, provocó una fuerte irritación y enojo social contra el mandatario y la jefa de Gobierno capitalina y, obvio, contra su partido Morena.



El impacto fue además no sólo nacional, sino internacional.



Así que ese 40 por ciento que se atribuyó a Morena el martes, seguro cayó al igual que los vagones del Metro colapsado la noche del lunes. Las especulaciones indican que esas preferencias podrían haber bajado 19 por ciento para quedar en apenas 21 por ciento. No lo sabemos aún. Ya vendrán en los siguientes días nuevos sondeos.



La simple lógica advierte que ya 40 por ciento era muy alto, pues en las elecciones del 2018 -con AMLO como candidato-, Morena sólo obtuvo el 37 por ciento de la votación de diputados federales.



En fin, yo creo que el colapso del Metro va a ser el pretexto perfecto para explicar el derrumbe de Morena en la elección de diputados federales.



Eso digo yo.



AMLO los apalea diario y Monreal los felicita



El lunes pasado fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa fecha que sirvió para que el líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal, extendiera una amplia felicitación a, dijo ’quienes hacen posible este derecho fundamental, y a todos los comunicadores y reporteros, y reporteros gráficos, un abrazo y un saludo’.



No es la primera vez ni es sólo el gremio periodístico que es reconocido por Monreal a pesar de que el jefe político de la 4T los aporrea verbalmente casi a diario desde sus mañaneras en Palacio Nacional.



En esta ocasión, el zacatecano igual reconoció ese día a los albañil por haber sido el Día de la Santa Cruz.



Ese día, junto con los albañiles, aclaró, igual se celebra a todos los trabajadores de la industria de la construcción: ingenieros, arquitectos, etc… ’enhorabuena para todos, ojalá y se la pasen bien y que este día a todos beneficie, porque es un día muy complicado, muy difícil’.



BC necesita un gobernante experimentado



Combatido legal e ilegalmente desde todos los frentes posibles por el gobernador saliente Jaime Bonilla, el priísta Jorge Hank -quien va por el PES-, consideró que el mandatario local actúa como contendiente electoral y muestra ansiedad y nerviosismo ante los claros indicadores de que su candidata va a perder.



Esto lo expuso durante el debate con otros aspirantes a la gubernatura de BJ, encuentro al que no asistió la morenista Mariana del Pilar Ávila.



El ex alcalde de Tijuana y propietario de Caliente, pidió a sus seguidores confiar en sus propuestas.



Les pidió reconocer que él trae las mejores propuestas sobre medio ambiente, educación, derechos humanos e igualdad de oportunidades. Nada de esto funciona, dijo, por culpa del gobierno de Bonilla.



Esto y todo lo demás deja en claro que lo que requiere BC, es que a la gubernatura llegue alguien que sepa gobernar. Ese, afirmó, ’soy yo’.



