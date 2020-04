’¿Qué van a comer mis hijos?’, dice mujer a AMLO

www.guerrerohabla.com



PUEBLA, PUEBLA. 21 Abr 2020- ¿Qué van a comer mis hijos? Es el reclamo de una poblana hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues exige que se les otorguen despensas como apoyo ante la petición de la Secretaría de Salud de quedarse en casa por la pandemia provocada por el covid-19.



A través de redes sociales, se difundió un video de una mujer reclamando al gobierno de López Obrador y al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, pues la poblana aseguró que ambos no están entregando despensas para que ellos puedan permanecer en sus casas, ya que, afirmó que esta medida de prevención para evitar el covid-19, no es viable para ella y la población de este municipio pues necesitan trabajar para llevar el sustento a su familia.



’¿Ahorita qué está pasando? Sí, yo me puedo encerrar pero ¿qué van a comer mis hijos? Nada, porque no hay nadie que te lleve un taco a tu casa, porque ni de López Obrador se ha visto una ayuda y si así fuera ya se supiera(…) ahorita es cuando se debe de tender la mano aunque sea con una despensa’.



La poblana afirmó que no tendría problema con una despensa que contenga lo básico como frijol, arroz, lenteja, sopa aguada y aceite, pues aseguró que ese es el principal alimento que comen los del municipio de Izúcar. Por ello, exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al edil Benjamín Hernández que consideren brindarles apoyo alimentario en este periodo de contingencia sanitaria.

Fuente: Vanguardia