¡Que vergüenza!

Lo ocurrido en la víspera en Washington, la capital política de la gran potencia mundial, es de vergüenza, más no es de sorprendernos pero si de lamentarnos, porque lo mismo ha ocurrido y seguirá ocurriendo cuando cualquier sujeto que se siente iluminado se quiere eternizar en el poder, por ello vamos a intercalar en esta entrega las frases sustantivas del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciado en los momentos del asalto al Capitolio.



’Esto no es una protesta ’es un asalto al estado de derecho’.



Lo mismo puede ocurrir en la más modesta asociación civil o sindical, hasta en los más encumbrados poderes municipales, estatales o federales, como es el caso del propiciado por el magnate-presidente Donald Trump, quien a pesar de los lamentables acontecimientos, una mujer muerta y varios heridos entre ellos varios policías, sigue insistiendo en su enfermiza posición de que le fue robada la elección del pasado 3 de diciembre.



Estos disturbios ’no reflejan a los verdaderos Estados Unidos’.



El Congreso de Estados Unidos cuando se encontraba en el inició de la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado, para certificar los votos del Colegio Electoral que otorgaron el triunfo a la formula conformada por los republicanos, como presidente a Joe Biden y como vicepresidenta a Kamala Harris, se presentaron los furiosos manifestantes convocados por Donald Trump, decididos a asaltar el Capitolio.



’Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados al desorden. Esto no es disenso, es desorden. Raya en la sedición y debe terminar. Ahora’.



Varios de los manifestantes de la extrema derecha, de la llamada supremacía blanca y de otros grupos racistas lograron ponerle sitio al Capitolio, algunos por asalto lograron entrar, lo que obligó a evacuar a los congresistas y llevaron hasta los túneles para ponerlos a salvo.



Llamó a ’esta pandilla a echarse atrás y permitir que el trabajo de la democracia siga adelante’.



Uno del manifestante se apoderó del asiento de la presidenta de los Congresistas, Nancy Pelossi y otro más entró a su oficina desafiante blandiendo la bandera de campaña de Donald Trump.



’Las palabras de un presidente importan, no importa cuan bueno o malo sea’.



Ante esta situación de caos, cuyos resultados en cualquier momento se podrían convertir en una tragedia, la alcaldesa de Washington, Distrito de Columbia, Muriel Bowser, ordenó el Toque de Queda a partir de la 18:00, hora local, algunos opinaron que demasiado tarde, creo que los resultados fueron buenos, los manifestantes fueron desalojados y retirados. Donald Trump, por su parte, con su habitual soberbia pidió a sus partidarios retirarse en paz a sus casas, sin embargo, enfermo de poder, siguió en su patológica actitud de afirmar que le robaron la Presidencia.



El Presidente ’En el mejor de los casos puede inspirar, en el peor incitar’, acusó Joe Biden.



La sesión del Congreso de Estados Unidos se reanudara, momentos después de que cerramos esta entrega, 20:00 hora local, seguro que confirmaran los triunfos de los demócratas Joe Biden, presidente y Kamala Harris, vicepresidenta, más ahora, que con los triunfos en Georgia de los dos demócratas al Senado, triunfos que le otorga a Biden la mayoría en el Congreso de la potencia.



Y no dudemos que el tal Donald tenga que enfrentar a los tribunales por varios delitos, entre otros defraudación fiscal e incitación a la insurrección. Por lo pronto ¡qué vergüenza!, en alguno momento pensamos que los lastimados países latinoamericanos y de otras latitudes deberían invadir a Estados Unidos para obligarlos a respetar la democracia



