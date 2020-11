Queda suspendida la celebración del Día del Jumil; reiteran autoridades municipales.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero.6 de noviembre de 2020.-Debido a la pandemia sanitaria que se vive en el país, a causa del COVID-19, y acatando las disposiciones de salud federal y estatal, el gobierno de Taxco informó que los festejos del Día del Jumil, han quedado suspendidos en esta edición, así como medida de prevención, el parque recreativo del Huixteco permanece cerrado desde el día 31 de octubre hasta el 14 de noviembre.

Una de las fiestas más representativas del municipio platero es el Día del Jumil, donde cientos de taxqueños y visitantes se congregan en las inmediaciones del parque del Huixteco, una tradición que se realiza el primer lunes después del Día de Muertos, en esta ocasión, para evitar aglomeraciones, el gobierno municipal ha acatado las medidas adoptadas por el gobierno del estado, para evitar el incremento de contagios a causa del virus SARS-CoV2.



Por ello, diferentes direcciones municipales continúan trabajando en las medidas sanitarias, determinando que esta fiesta queda cancelada, y para evitar que la población no acate estas medidas, se cerró por determinados días las entradas y salidas de este parque recreativo, clausurando con soldadura y cadenas las rejas principales, además de que se abrieron zanjas para evitar el paso vehicular.

De igual forma, la tradicional peregrinación y la carrera deportiva han quedo suspendidas, así como toda aquella actividad que concierne a este día, por lo que, autoridades municipales continúan exhortando a la población a no asistir al cerro del Huixteco, ya que no se les permitirá el acceso, ni para recreación u otras actividades.

De igual forma, en la entrada del parque se encuentra un módulo permanente que brinda esta información a la ciudadanía que asiste hasta este punto, así como se realizan constantemente recorridos por toda la zona, entre ellos los puntos conocidos como: La Capilla, Las Antenas, el Monumento al Viento, y el parque principal, cabe señalar, que en estas acciones participan las direcciones de Protección Civil, Tránsito y Movilidad, Saneamiento Básico, Ecología, Servicios Municipales de Salud, Comunicación Social, Secretaría General de Gobierno, Reglamentos, Deportes y Educación.