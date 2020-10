Quedan suspendidos el Día del Jumil y el Down Hill en Taxco, indica alcalde

Taxco, 14 de octubre. El presidente municipal de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez confirmó que la Fiesta del Jumil en el cerro el Huixteco, y la competencia de ciclismo urbano extremo Down Hill 2020 están suspendidas, mientras que el panteón de San Celso y sus anexos permanecerán cerrados en los días de Muertos, ante la emergencia sanitaria del Covid-19 que está orillando a regresar al semáforo epidemiológico rojo para noviembre, por los incrementos.



Aseguró que los problemas que se están dejando por la pandemia, no pueden seguir, por lo tanto, indicó que hay una alarma, la cual será reflejada en las actividades populares de los siguientes meses como es el Festival de Raful Krayem, la fiesta en el Huixteco por el Día del Jumil y el Down Hill 2020.



El lunes el alcalde, Parra Gómez alertó que durante la reunión que tuvo con el resto de los municipios de Guerrero, el gobernador, Héctor Astudillo Flores les dijo a los presidentes municipales que ’está alarmado, porque los incrementos de los casos están provocando la posibilidad de que el cambio de semáforo epidemiológico Covid-19 sea regresiva a rojo y no avance amarillo a finales de octubre y noviembre’.



Por eso, señaló que las próximas actividades masivas serán canceladas, y al mismo tiempo expreso que para no pasar desapercibido el Día de Muertos se colocará un tapete creado por los indígenas de Tlamacazapa para la honra de los muertos.



En el caso del Día del Jumil y del Down Hill, los eventos quedan suspendidos.



Además, indicó que los festejos por el Jilguero Guerrerense, no se realizarán y de una forma sanitaria se recuerde el día.



Expresó que el problema, para muchos es normal, sin embargo, no se trata de que en Taxco se reabran los espacios para los contagios.



Por eso se determinó que hay estrategias y acciones para que la propagación del Covid-19 se de en Taxco.



Adelantó que si los casos se incrementan se tendrán que cerrar los comercios y entrar a la etapa de que no hay negocio.