Quedarse en casa, pide Consejo de Salud de San Marcos, tras confirmarse primer caso por coronavirus

En conferencia de prensa el Consejo de Salud Pública Municipal, informó a la población extremar las medidas preventivas ya emitidas, tras el primer caso de COVID-19 positivo en San Marcos.



El primer edil, Tomás Hernández Palma, enfatizó que es necesario que la gente pueda quedarse en casa, para evitar el contagio masivo y extremar las medidas preventivas. Señalo también, que se han acordado medidas drásticas como el evitar estar en lugares públicos después de las 20:00 horas, restricción de la venta de bebidas embriagantes, el cierre de lugares de descanso (playas, lagunas y balnearios) y filtros sanitarios en lugares estratégicos.



Asimismo, informó que los Regidores y la Sindica Procuradora, estarán constantemente monitoreando las diferentes comunidades que conforman el municipio, con el propósito de identificar posibles casos de COVID-19 y canalizarlos de inmediato.



En su intervención la directora del Hospital de la comunidad, Doctora Ana Victoria Gallegos Flores, dio a conocer que el caso positivo por COVID-19, fue confirmado por el Secretaria de Salud y que es necesario que la gente haga lo propio y se quede en casa.



’Nuestro Hospital es de primer nivel, los casos de COVID-19 deben de ser atendidos en un hospital de segundo nivel y el más cercano está en el Puerto de Acapulco, es por eso que hacemos nuevamente el llamado a la población a extremar precauciones y evitar salir de sus casas. Agregó, que la información personal en torno al paciente contagiado la tiene la Secretaria de Salud y que se guarda por protocolo de identidad’ concluyó.



En tanto, el titular de salud pública municipal, Doctor Cecilio Mariche Sandoval, señaló que se reforzaran las medidas de prevención, colocando mas filtros sanitarios y que se espera la respuesta de la población a quedarse en casa, para que la propagación del virus no sea de forma masiva y pueda haber atención médica.

Finalmente, el Presidente Municipal, pidió a la población atender las medidas de preventivas y de tener familiares que lleguen de otros países, de otros estados o de otros municipios, puedan mantenerse en casa por 15 días.



’Los acuerdos tomados son drásticos, porque ya no tenemos tiempo, un virus que afecta al mundo entero, lo tenemos hoy aquí en San Marcos, no podemos permitir que más gente se contagie; Es por eso que a partir de ya, no permitiremos gente en la calle después de las 8 de la noche, a menos que justifique su salida, restricción de venta de bebidas embriagantes, solamente estarán abiertos los establecimientos que tengan venta de la canasta básica o alimentos y hasta las 15:00 horas y quienes no quieran entender habremos de actuar conforme a la ley.



ya no hay tiempo, paisanos, es el llamado que hacemos a la población en general ¡Quédate en Casa! Por el bien de tu familia, por tu propia vida, ¡Quédate en Casa! Finalizó.