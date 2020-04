Quédense en sus lugares de origen: Antonio Echevarría

Por Norma Cardoso



Aun cuando el gobierno del estado que encabeza Antonio Echevarría García, fue de los primeros en enviar un comunicado a los diversos Secretarios de Turismo estatales del país, para que dieran a conocer que las personas que tenían planeado realizar un viaje a Nayarit lo reprogramaran, tal parece que no ha funcionado.



Lo anterior debido a que circula en las redes sociales un video de cómo gente de Guadalajara, Jalisco, está dejando la ciudad para, muy seguramente, vacacionar, en esta Semana Santa que inicia y sobre todo el cúmulo de posteos que está realizando la gente de los diversos destinos turísticos de Nayarit, donde informan al mandatario estatal que siguen llegando vacacionistas.



Es así, que por con el afán de continuar con las medidas de protección en esta pandemia, el mandatario estatal expresó que: Ante la presencia irresponsable de visitantes de otros lugares del país, concretamente de la zona conurbada de Guadalajara, incluso con positivo de Coronavirus, de lo que tenemos certeza, me permito comentar lo siguiente:



’Siempre son bienvenidos, pero en esta ocasión deben de quedarse en sus lugares de origen’.



Cerraremos casas club, piscinas colectivas y toda atención a su presencia, -escribió Antonio Echevarría, en sus redes sociales.



’Le pido a los habitantes de Bahía de Banderas se abstengan de prestar servicios a aquellos vacacionistas que llegaron a casas y departamentos, pues corren riesgo’, aseguró.



Indicó, además, que ’si identifican a visitantes háganlos saber a la autoridad para enviar servicios de salud y de protección civil a efecto de garantizar su aislamiento’.

Dicho posteo tuvo mucha aceptación en las redes sociales: ’Señor gobernador, urgen medidas más estrictas, no es justo que el pueblo de San Blas se esté esforzando por cumplir la cuarentena, y lleguen turistas paseándose sin importarles el esfuerzo que negocios y familias están realizando día con día. Esperemos que mire por el bienestar de San Blas, también. (Gabriela Mokarran).