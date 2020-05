Quedó en dos años

Finalmente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron de forma unánime que el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez será de dos años y no de cinco como había validado el Congreso de Baja California.



Después de generar gran polémica, los once ministros establecieron su conformidad con el proyecto de inconstitucionalidad de dicha reforma presentada por Fernando Franco y desecharon la modificación realizada por los diputados bajacalifornianos.



Los once ministros coincidieron en que la reforma violó principios de certeza electoral, mientras que Arturo Zaldívar, presidente de la Corte estableció que la ley ’configura un gran fraude constitucional’.



Con este resultado, la SCJN fijó un término de 120 días, para que el gobierno de Baja California ajuste sus tiempos al período que habrá de concluir el 31 de octubre de 2021.



De esta forma, los ciudadanos de Baja California tendrán que ir nuevamente a las urnas el próximo año para elegir, además de diputados federales a un nuevo gobernador.



Para ello, la dinámica de los partidos iniciará en el mes de diciembre con el año electoral, que será diferente al del resto del país que inicia tres meses antes.



La resolución de la Corte da margen para que los partidos inicien los movimientos tocantes a la próxima elección, donde el PAN pondrá toda la carne en el asador para recuperar la plaza que gobernó durante 30 y que Morena le arrebató de manera contundente el año pasado.



Sin embargo, para el partido blanquiazul las cosas no parecen estar sencillas con todo y que ostentan la posibilidad de competir con un alto dirigente empresarial que puso la mira en el gobierno bajacaliforniano.



Y es que la administración del actual gobernador trae en mente sanear las finanzas y aclarar la eventual malversación de fondos realizada por su antecesor, Francisco (Kiko) Vega y colaboradores.



En Baja California era un secreto a voces que el último gobernador panista cometió abusos al por mayor y se hizo de una mansión fabulosa, la que fue cateada la semana pasada, mediante una orden girada por la Fiscalía del Estado, ante la negativa de Kiko y de su esposa para atender una citación realizada por las autoridades.



Pero si el PAN fue el principal impulsor de la controversia ante la SCJN para anular las reformas del Congreso local a los priistas se les prende una vela de esperanza, cuyo fuego alumbra hacia Jorge Hank Rhon, quien sueña todavía con gobernar la entidad a la que llegó a vivir hace más de 30 años.



El PRI es sabido se encuentra desmantelado en Baja California, estado en que estuvo a punto de perder el registro en el ámbito local, ante la baja votación obtenida durante el proceso electoral del pasado año y con un candidato como Hank Rhon podrían recuperar votos, aunque se advierte difícil la posibilidad de triunfo.



Por lo pronto, Bonilla Valdez como lo anticipo desde hace mucho acatará la disposición de la Corte y continuará cumpliendo con sus proyectos de gobierno, adjuntándolos al tiempo que le fue concedido.



******



El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró acertada la decisión de la Suprema Corte con respecto al período de gobierno del actual mandatario de Baja California, por lo que ’Alito’ espera que su partido obtenga alguna (s) de las 15 gubernaturas en juego el año próximo.



[email protected]

[email protected]



De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún



******



