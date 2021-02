¡Quééééééé? Bitcoin rebasa los 47 mil dólares e impone récord

El bitcoin registró un máximo histórico después de que Mastercard y Bank of New York Mellon decidieran facilitar a los clientes el uso de criptomonedas.



A las 9:36 horas de las Ciudad de México, el mayor activo digital sube 7.9 por ciento, a 47 mil 837.74 dólares, superando el máximo histórico alcanzado el lunes, después de que Tesla anunció que mantendría mil 500 millones de dólares de la criptomoneda en su balance.



El índice criptográfico más amplio de Bloomberg Galaxy también tocó un récord.



’El mundo de los activos de cifrado está entrando en los reinos de las finanzas tradicionales a un ritmo asombroso’, indicó Simon Peters, analista de la plataforma de inversión eToro.



Mastercard destacó las llamadas ’monedas estables’, que a menudo vinculan su valor al de otro activo, como el dólar estadounidense.



Ya se había asociado con proveedores de tarjetas criptográficas como Wirex y BitPay, pero ha requerido que las monedas digitales se conviertan en dinero fiduciario antes de procesar pagos para transacciones en su red.



Bank of New York Mellon comentó que mantendrá, transferirá y emitirá bitcóin y otras criptomonedas para clientes institucionales.