Quejas contra Pablo Amílcar Sandoval serán investigadas sólo si están sustentadas, y no por politiquería de sus adversarios: AMLO

Ante las denuncias contra el delegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por presunta promoción política anticipada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las quejas contra el funcionario federal serán investigadas siempre y cuando estén



sustentadas y no sean parte de la "politiquería" inventada por sus adversarios.



Durante la conferencia matutina diaria, el mandatario federal fue cuestionado en torno a los presuntos actos anticipados de campaña de Sandoval Ballesteros, ante lo cual atajó que los servidores públicos que aspiren legítimamente a un cargo de elección popular en 2021 tienen hasta finales de octubre para renunciar al cargo.



"Todas las denuncias que lleguen se van a dar a conocer siempre y cuando, también, no haya politiquería para afectar a algunos de los aspirantes, que se les invente algo y vengan aquí a decir que no son honestos o que sean mandados por los rivales. Aquí no, aquí no va a ser para eso" (sic),



externó.



Incluso bromeó diciendo que a ese tipo de situaciones, dentro del béisbol, se le conoce como "moña", cuando se intenta poner todas las bolas a modo y no logran ponchar al bateador, ya que todas las bolas son conectadas.



López Obrador reiteró que este gobierno ha cambiado y no se permitirán prácticas del pasado, por eso los aspirantes deben de renunciar a finales de octubre para cortar definitivamente cualquier vínculo entre gobierno y partidos.



Precisó, además, que aquellos que decidan irse a las elecciones ’no se van mal vistos ni son malas personas, al contrario, se van a ayudar al pueblo. No se



va corrido, no se val mal visto, porque es un derecho, como también lo expresó el compañero de aspirar a representar el pueblo, y yo estoy seguro que los que renuncien con ese propósito van a ir a ayudar; es decir, no son malas personas", apuntó.