Quejas, quejas y más quejas

Dra. Adriana Palma y Karen Luna



Querido lector, como siempre un gusto poder desinformarlo, darle una perspectiva distinta a lo cotidiano, desmenuzando un poquito lo que pasa en nuestro país y a veces en el mundo, temas muchos, pareciera lo mismo de siempre y ¿qué cree? Es lo mismo de siempre, con algunas variantes solamente, entrevistas, partidos políticos, COVID, la derrota de Trump entre otras cosas y así comienzo.



Gracias a la educación, valores y principios que tenemos los mexicanos seguimos en semáforo naranja con riesgo, en la CDMX, el fin de semana fue genial, ocupación en las playas arriba del 50%, sin cubre boca, sin sana distancia, pero todos reunidos divirtiéndose de lo lindo, ya hacía falta una vacaciones y reunir a la familia, convivir, disfrutar de las playas y olvidarse de todo incluso el contagio, espero no, (en verdad lo deseos) aumenten los contagios después del regreso del puente largo y culpen al gobierno y al Dr. Gatell.



Viendo las noticias informan de la muerte de más de 100,000 mexicanos y preguntaron ¿quién va a pagar por las muertes de esas personas? Y señalan al rockstar de la salud como el culpable, jajajajaja, perdón si me carcajeo un poco, que fallaron las medidas, que se equivocaron en la estrategia ¿tenemos que hacer lo de Chihuahua? ¿Toque de queda? Entre otras cosas más, reportajes afirman el cierre de negocios, pérdidas de empleo, la moneda está en el aire ¿nos morimos de hambre o de COVID? Elija águila o sol. Afortunadamente hay quien sabe a quien culpar.



La gente en Tabasco perdió todo lo que tenían al igual que las personas de Veracruz y Chiapas por las inundaciones que sufrieron, la lluvia no para, huracanes, tormentas tropicales, frentes fríos, pandemia y muchas cosas más, la culpa la tienen los Dioses neoliberales que no descargaron su furia en sexenios anteriores, perdón, me proyecté un poco, sabemos que pasa muy seguido en éstos estados pero alguien debe de tener la culpa, ya encontrarán soluciones en los próximos años, sexenios o seguiremos vendo que sucede.



Los partidos políticos van a recibir más de 7 mil millos de pesos, pobrecitos, lo bueno, la gente, la población mexicana brincará de gusto al saber que Alfredo Adame va a representar al partido RPS ¡wow! ¡Que maravillosa noticia!, pero no estará solo, en la otra esquina la Barbieeeeee Juárez y saliendo del retiro Tinieblas (sin alushe) al menos eso creo. ¿Hay que festejarlo?



También hay cosas buenas, platicando con la Doctora Adriana Palma, presidenta de PALECH (Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana) busca desarrollar valores universales, ver la calidad humana y procesos analíticos. Reunieron a las universidades más representativas de Latinoamérica, (la UNAM tenía que estar presente) también la Universidad de Salamanca en España próximamente, hay que reactivar la movilidad académica, impulsar a los alumnos en lo que es investigación, innovación, haciendo responsabilidad social.



No es una metodología educativa nueva, tiene más de 20 años, tomando desde la currícula académica que tenga impacto y el conocimiento en beneficio de la comunidad, los resultados que se obtienen lo implementan desde una investigación institucional. PALECH mide el proceso de principio a fin el impacto tanto en el beneficio, conciencia y el pensamiento crítico de los alumnos realizando actividades de responsabilidad social, en específico servicios comunitarios.



Hay un elemento muy relevante en cuestión de igualdad de género, consiste en que las alumnas elijan los proyectos que consideran como solución a la problemática que se está presentando, desde su generación y generaciones por venir, hay que trabajar desde la alianza global con el fortalecimiento de la igualdad y equidad de género en Latinoamérica, ellas erigirán cuales son los mejores proyectos que puedan implementarse y favorecer a tener excelentes resultados. Así se llevó a cabo la firma de la alianza entre universidades de Latinoamérica y PALECH Internacional. Ojalá tengamos más mujeres así como la Dra. Palma, mujer culta, letrada, sencilla, inteligente que construye, no destruye, gracias por la exclusiva.



Para finalizar un talento, un carisma, una gran voz y generando una nueva propuesta musical (también en exclusiva) Karen Luna y su nuevo sencillo Ya no me vas a engañar, una voz educada, admiradora se Céline Dion y Whitney Houston y quiere dejar huella en el mundo como ellas. Inició en el ’pop’ pero ama la música ranchera y es la propuesta que nos presenta, ’ranchero-pop’ o ’pop. Ranchero’, eso si no encerrarse en el vestuario con el sombrero y el traje de mariachi, algo más natural.



Viene EP en 2021, selección las canciones con base a la letra, tiene que ’enchinarle la piel’, ve el mensaje, cosas de amor y desamor, hay que ofrecer cosas positivas, por haber tomado clases de canto y actuación le ha permitido meterse en el personaje, en el papel, no necesariamente haberlo vivido, el sentimiento se da a ’flor de piel’. Viaja a Colombia, Bogotá Cali, donde ocupa los primeros lugares en la radio. Hay presentaciones en ese país, con todas las medidas de seguridad, allá grabó su video, cambió de aires, pero un lugar mexicano. Pueden buscarla y escucharla en todas la plataformas digitales, Facebook, Instagram, como KarenLuna mx en tik tok KarenLuna_mx. No canta mal las rancheras, se los aseguro.



Como siempre querido lector, usted tiene la última palabra, sea feliz, haga lo que más le guste hacer, vida solo hay una y cada quien la vive como mejor le parece.