Queman patrulla y golpean a policías que atropellaron a menores.

La Perla, Ver.- Dos policías municipales golpeados, una patrulla incendiada, fue el saldo que dejó la inconformidad de los pobladores de La Perla, luego que dos preventivos atropellaran a unos menores de edad que viajaban a bordo de una Italika 150 cc en colores verde y negro.



Los uniformados pretendían negociar con los lesionados y no pagar los daños. Los familiares de los motoristas se inconformaron porque no pretendían pagar los daños. Por lo que pidieron el apoyo de más habitantes y retuvieron a los elementos, entre ellos el comandante de la Policía.



Los pobladores, aseguraron la patrulla marca Nissan P300 marcada con el número 02, propiedad del Ayuntamiento. Al ver que no avanzaba que los policías o del Ayuntamiento se hicieran responsables, la muchedumbre empezó a golpear a los policías.



Molestos, los habitantes volcaron y destrozaron la unidad. Al empezar a derramarse la gasolina, los inconformes le prendieron fuego. Esto se suscitó sobre la calle Rodolfo Lozada y 20 de Noviembre a dos cuadras del Palacio Municipal. Fue necesaria la presencia de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil para salvaguardar la integridad de los preventivos.



Se supo que el alcalde Miguel Ángel Bautista ordenó enviar a los dos menores que fueron arrollados por la patrulla al Hospital Covadonga para que los revisaran. Se trata de los jóvenes Álvaro Armando Morales Cruz de 17 años y Cruz Gerardo Morales Arenas de 14 años.



Se desconoce si el Ayuntamiento interpondrá la denuncia correspondiente por la quema de la patrulla pues también se cometió un delito. Tanto la unidad oficial como la motocicleta fueron enviadas al corralón oficial para el deslinde de responsabilidades.



El comandante y el oficial fueron detenidos por la Policía Estatal para que rindan su declaración en la Fiscalía. Ya será el peritaje de los agentes de Tránsito de Mariano Escobedo los que cuantifiquen los daños.