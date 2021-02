Queremos lograr que la decisión del PES influya en el gobierno: Isidro Pastor

Solo se puede cambiar si hay gente buena que gobierne, no necesitamos más mercaderes de la política, añade Durante una reunión con aspirantes a diputados locales de la zona de Naucalpan, oriente, Texcoco, Coacalco y Ecatepec, el dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México, Isidro Pastor Medrano, afirmó que el principal enemigo a vencer el próximo 6 de junio, es el abstencionismo dado el desencanto popular y las condiciones sanitarias ocasionadas por la COVID-19.



’El rival a vencer es la abstención, yo creo que la elección va a ser de muy baja votación, la preocupación de la sociedad por la pandemia es terrible, yo desearía que todos estuviéramos vacunados antes de las elecciones. No creo que alcance el tiempo, pero es contra la abstención la lucha’.



A través de su cuenta de Twitter, el dirigente del PES aseguró que si bien se aspira a mantener el registro, el verdadero deseo es que como partido se fije una postura y ser muy propositivos, ’queremos significados en la legislatura tanto estatal como federal y en las presidencias municipales, no solo jugarle al porcentaje, queremos lograr gobernar ayuntamientos, en los congresos y que la decisión del PES influya en el gobierno’.



Afirmó que el PES es su casa y va con todo, por eso deseó a los participantes en la contienda que hagan un buen juego, sin maniobras, ’nosotros queremos participar sin quejarnos, deseamos cambiar la cultura de hacer política en las elecciones y claro, para mí todos son iguales y con todo respeto, no me espanta nadie’.



Isidro Pastor aseguró que tiene un compromiso con su partido, con la gente nueva, o con aquella activa desde hace tiempo, pero que tiene ganas de cambiar, ’con eso abrimos las puertas de par en par al PES’.



Expuso que en Encuentro Solidario ya se trabaja no solo en la consolidación de los candidatos, sino también en ser diferentes como un partido de la vida, los valores, la familia, pero también tratar de que la gente tenga empleo, ingreso, porque al mayor número de personas ocupadas, se traduce en ciudadanos preocupados con el bienestar.



Opinó que todos los gobiernos ofrecen lo mismo, que van a combatir la inseguridad que van a luchar contra el desempleo, habrá salud y calidad de vida y la verdad no sucede nada de eso, ya que para que el gobierno funcione debe hacerlo bajo un principio de ética, del deber, de llegar a servir y no servirse del pueblo.



’Solo se puede cambiar si hay gente buena que gobierne pero si solamente los mercaderes de la política llegan a pedir el voto, los resultados van a ser los mismos con los mismos pretextos’.