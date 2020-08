Querétaro, la disputa por el poder

Desde la comodidad de su Notaría, Roberto Loyola Vera ha rechazado una y otra vez la posibilidad de competir nuevamente por el gobierno de Querétaro, ya que se siente traicionado por los priistas en su pasada incursión política.



Hermano de Ignacio Loyola Vera, quien se convirtió en el primer personaje ajeno al PRI en ganar los comicios para gobernar Querétaro, Roberto fue el personaje seleccionado por el entonces fuerte partido tricolor para continuar con la gestión de José Eduardo Calzada, considerado entonces el mejor gobernador del país.



Loyola Vera venía de una exitosa labor como alcalde de la capital y eficaz secretario de Gobierno y por lo tanto el hombre de confianza de Calzada, quien abandonó la entidad sin terminar su administración yéndose a la titularidad de la Secretaría de Agricultura con la firme convicción de ser el siguiente candidato presidencial del partido tricolor.



Cuando menos esa sensación le hizo sentir el entonces Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, por lo que Querétaro y su amigo Loyola Vera quedaban atrás.



Dejar el gobierno de Querétaro y a su amigo Roberto en la orfandad echó por la borda el propósito priista de mantener la entidad en manos de un priismo que hasta entonces se presenciaba triunfador.



El resultado es ampliamente conocido y Roberto Loyola fue vencido en las urnas por el actual gobernador, Francisco Domínguez, con una amplia ventaja.



Domínguez un personaje panista reconocido, con simpatía navegaba tranquilo en su administración que si no está considerada como la de Calzada como la del mejor gobernante del país, cuenta con reconocimiento de sus gobernados que aprueban su trabajo.



Sin embargo, el piso se le comenzó a mover cuando circularon videos y audios con señalamientos varios. En uno se mira a su ahora ex secretario particular, Gutiérrez, recibir grandes cantidades de dinero que supuestamente iban dirigidas al entonces senador Domínguez como parte de un trato para la aprobación de la reforma energética. En otro más, negocia con quien fue su compañero de escaño, Carlos Mendoza (hoy gobernador de Baja California) la entrega de seis millones de pesos en efectivo.



La filtración de esas historias puso en una situación endeble al queretano que ve desvanecerse las posibilidades de su partido en el estado, con todo y que cuentan con un posible candidato fuerte y bien visto en la persona del senador Mauricio Kuri, al que los panista le cuestionan su no militancia.



Querétaro es, según algunas encuestas, uno de los escasos estados en los que Morena no encabeza las preferencias y en las que el PRI no parece tener prospectos de peso para competir por lo que intentan convencer a Roberto Loyola para competir nuevamente, ahora en franca desventaja, pero garantizándole total apoyo y lejos de traiciones como la de José Eduardo Calzada, quien en pago a su deslealtad, se quedó solamente mirando los cargos a los que ambicionaba.



No consiguió ser candidato presidencial, es más ni siquiera fue considerado dentro de la selección. Tampoco llegó a la dirigencia nacional priista y mucho menos pudo ser senador, cargo que años antes había ganado por la vía de la mayoría, ya que fue situado como suplente de Carlos Aceves del Olmo, con la promesa de que el dirigente sindical le dejaría pronto la plaza por problemas de salud, lo que no ha sucedido.



Calzada, simplemente se fue al ostracismo político, aunque intenta regresar a manejar los hilos políticos del priismo queretano, donde mantiene una férrea lucha con los ex gobernadores Mariano Palacios y Enrique Burgos.



Querétaro muestra mucha efervescencia política, con Kuri y Domínguez aliados, los morenistas Gilberto Herrera Ruiz y Santiago Nieto, enfrentados por la nominación y los priistas disminuidos ante la falta de liderazgo, pero confiados en que de los tres partidos, son los que cuentan con una estructura.



Los videos nuevamente evidencian la forma en que se operan los recursos para las campañas políticas. En esta ocasión Pio López Obrador, el hermano consentido del Presidente fue captado recibiendo dinero en efectivo de parte de David León, uno de los principales operadores del Ejecutivo federal.



A diferencia de su hermano Arturo, Pio ha sido el personaje de las confianzas de Andrés Manuel en Chiapas, desde hace muchos años.



