Querían exponer Banco Azteca y Elektra a clientes y empleados; juez se los niega

Un juez le negó a Banco Azteca y Elektra exentar la suspensión provisional contra las medidas que anunció el Gobierno de la Ciudad de México para controlar la epidemia de COVID-19, e indicó que los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra cualquier enfermedad transmisible.



El juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa, señaló que no resulta procedente otorgar la medida cautelar solicitada por las empresas del Grupo Salinas, además es la decisión más óptima a la luz de las circunstancias del caso concreto, que tiende a tutelar el derecho a la salud de la población y subrayó que no se advierte de manera aparente y evidente, que se infrinja algún derecho que justifique una tutela anticipada.



El juzgador enfatizó que en caso de concederle la suspensión a Banco Azteca y Elektra, ’se les estaría eximiendo de cumplir con las disposiciones vigentes en la Ciudad de México en materia de salubridad, puesto que ello implicaría el incumplimiento del aviso reclamado cuyo objeto es regular las actividades de vigilancia epidemiológica, investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, comprendiendo la divulgación de medidas higiénicas y las demás necesarias para la prevención, tratamiento, y control de padecimientos que se presenten en la población’.



Recalcó que permitir que se incumplan con las medidas establecidas en el aviso reclamado, ’implicaría no observar lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley General de Salud’.



Explicó que dicho artículo detalla que ’los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra cualquier enfermedad transmisible, aspecto que en este caso, se sobrepone a los intereses de los particulares’.Iván Vargas | REVOLUCIÓN 3.0