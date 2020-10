’Quesogate’: México prohibe venta de múltiples quesos y yogurt por usar ’leche falsa’

Vas a la tienda y compras queso y yogurt natural… pero resulta que la leyenda ’100%’ leche es falsa y que el yogurt tiene azúcar.



La Secretaría de Economía informó la noche de este martes sobre sobre la suspensión inmediata de la comercialización o venta de los productos de varias marcas de queso y dos de yogurt ‘natural’.



Las marcas de queso son Fud, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Swan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrerá y Philadelphia.



En ellas, según la Secretaría, se detectaron las siguientes irregularidades:



– Utilizar la leyenda ’100% leche’, sin serlo



Adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración



Proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta



No informar en la superficie principal de la exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de queso



En el caso del yogurt ‘natural’, las marcas sancionadas y cuya venta quedó prohibida son Danone Bebe Gastro y Danone natural.



En ellas, las irregularidades son ’adicionar azúcares’ en sus ingredientes y no cumplir con el contenido mínimo de leche.



’Adicionalmente, a los infractores se les impondrán las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad’, indicó Economía.



Empresas responden

Grupo Lala



Grupo Lala aseguró que el señalamiento que hizo la autoridad fue específicamente sobre el queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos, cuyas observaciones aclaró a la Profeco.



Las observaciones que realizó la Procuraduría, señala la empresa en un comunicado, se refieren a que no se indicaba claramente el país de origen del producto, tema que fue debidamente atendido y solventado en tiempo y forma.



’Grupo Lala señala que el producto es 100% de leche y cumple con las especificaciones establecidas en la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 de queso’, señaló.



Detalló que está en contacto con la autoridad competente para aclarar esta situación.



Mondelēz México



Mondelēz México aclaró que la autoridad se refiere al queso fundido tipo americano en sus dos presentaciones: ’reducido en grasa’ y ’normal’ por lo que no involucra ninguna de las presentaciones de Queso Crema Philadelphia, comercializado en México.



Según la empresa, la autoridad no le notificó oportunamente el inicio del procedimiento administrativo. ’Se cuenta con evidencia mediante la cual el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, el pasado 25 de septiembre, emitió los resultados favorables en cuanto al estudio de calidad que realizó al producto, validando con ello su cumplimiento normativo’.



’Debemos resaltar que dicha orden de ‘inmovilización’ girada a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, genera sorpresa y desconcierto a nuestra compañía, toda vez que está totalmente infundada y daña la reputación de nuestra marca’, sostuvo en un comunicado.



Mondelēz México señaló que mantendrá una dialogo cordial con las autoridades para aclarar su interpretación.



Danone



Sobre el yogurt ‘natural’, Danone Bebe Gastro y Danone natural, la empresa señaló en un comunicado que las observaciones que hizo la Profeco a la etiqueta de ambos productos fueron solventadas el pasado 1 de octubre.



’Danone hizo llegar a sus clientes producto con un nuevo etiquetado’.