Quiebran 5,000 negocios y se pierden 20,000 empleos en Guerrero por la pandemia del coronavirus

El gobernador Héctor Astudillo informó que más de 5,000 comercios de Guerrero cerrarán sus puertas definitivamente por los efectos de la pandemia, a los que se suma la pérdida de más de 20,000 empleos por las restricciones que impuso la emergencia sanitaria.



Además, destacó que para aprovechar el repunte económico que habrá por las fiestas patrias, su gobierno determinó mantener las medidas del semáforo amarillo del 14 al 20 de septiembre, y que los ajustes en las actividades no esenciales del semáforo naranja que tienen que ver con los aforos de personas en los establecimientos iniciarán el 21 de este mes.



En entrevista el gobernador Héctor Astudillo dijo que por ser las fiestas patrias una de las mejores fechas por la llegada de turistas, su gobierno determinó ampliar por una semana más las medidas que comprende el semáforo epidemiológico amarillo, con lo que restaurantes, hoteles, el transporte público, los servicios religiosos, las instituciones bancarias, las platerías y las joyerías; las plazas cívicas, jardines, parques, polideportivos, unidades deportivas y zoológicos, estarán abiertos al público y ofrecerán servicios a sus clientes al 60 por ciento de sus capacidades.



Mientras que los centros nocturnos, bares y salones de eventos sociales que operan en espacios abiertos, se permitirá que ofrezcan servicio a sus clientes al 50 por ciento de sus capacidades, tal y como ocurrió cuando Guerrero estaba en semáforo amarillo.



El gobernador admitió que hay lugares que se deben cuidar más como los bares. Aclaró que permanecerán cerrados los comercios que ofrezcan servicios en inmuebles cerrados ante los riesgos de contagios de coronavirus.



Por ser Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo lugares que atraen turistas, la llegada de visitantes aumenta los fines de semana. ’Actualmente hay buen turismo, hay mucho turismo que está en Guerrero’ dijo el gobernador, quien aclaró que su gobierno estaba consciente que la reactivación económica iba a generar algún problema en tiempos de pandemia.



Pero también aclaró que en coordinación con los gobiernos federal y municipales se llevaron a cabo acciones en calles, mercados y demás lugares concurridos para evitar contagios, hasta llegar a la reconversión de camas para atender a personas contagiadas con el virus. ’Lamentablemente el país se volvió a pintar de naranja, nosotros que estábamos en amarillo volvimos a naranja’.



El titular del Poder Ejecutivo señaló que para el estado es complicado el cambio de color del semáforo epidemiológico de amarillo a naranja, porque Guerrero es un estado que vive del turismo sobre todo en esta semana de fiestas patrias, que representa una de las mejores temporadas del año por la llegada de visitantes, considerando que hay reservaciones de hotel.



Por esta situación, dijo, el gobierno del estado determinó que esta semana las actividades no esenciales operen como si el estado continuara en semáforo amarillo, y que del 21 al 27 de septiembre se harán los ajustes en las capacidades de los comercios que comprende el semáforo naranja, periodo en el que disminuirá al 50 y al 40 por ciento la atención a clientes en establecimientos comerciales, parques, jardines, polideportivos y plazas cívicas, entre otros espacios.



Aclaró que en esta semana habrá operativos de supervisión para que los establecimientos comerciales cumplan los protocolos establecidos, y no rebasen el aforo de atención a clientes para evitar contagios de coronavirus.



Aclaró que la ampliación del semáforo amarillo en Guerrero por solo una semana, obedece a la situación económica que vive el estado de Guerrero que turísticamente ha sido severamente golpeado por la pandemia.



Astudillo señaló que el repunte de contagios se está registrando en las principales ciudades del estado como Acapulco y Zihuatanejo por su dimensión, por la cantidad de habitantes que tienen, y por la llegada de turistas; mientras que en Chilpancingo los contagios también van en aumento porque en su calidad de capital del estado recibe una cantidad importante de visitantes.



Si bien en las últimas fechas remontaron los contagios de covid-19 en la entidad, los números indican que los fallecimientos van a la baja en Guerrero en relación a la cantidad de personas que murieron en meses pasados, lo cual obedece a que los médicos están más diestros en la atención y cuidado de enfermos de covid, indicó.



Astudillo aclaró que el aumento de los contagios de coronavirus es un problema nacional. Consideró que es necesario insistir en las familias una mayor participación y cuidado a los adultos mayores, que sigue siendo el sector principal de la población en el que hay el mayor número de fallecimientos.



Por eso consideró que los 3 órdenes de gobiernos tienen que generar conciencia entre la población para que usen cubrebocas, que guarden la sana distancia, que cuiden a la familia y que cuando sientan los síntomas de la enfermedad se aíslen para evitar contagios.



El titular del Poder Ejecutivo del estado hizo un llamado a los turistas para que apliquen todas las medidas de prevención, para evitar la dispersión de contagios de coronavirus.



’Yo creo que el uso de cubrebocas es fundamental, observamos que muchos turistas bajan de los vehículos sin protección y sin guardar sana distancia, y todo esto nos ha generado problemas porque no es lo mismo cerrar las playas que abrirlas y controlar a los que llegan a las playas’, indicó.



Insistió en que los bares son los lugares más proclives a los contagios, que son espacios frecuentados por los jóvenes donde se propicia la cercanía de las personas.



El mandatario estatal dio a conocer que en Guerrero ya no abrirán sus puertas más de 5,000 establecimientos comerciales por los efectos negativos que les dejó la pandemia, a los que se suman alrededor de 20,000 empleos perdidos en lo que va de la emergencia sanitaria.