¿Quién dijo que no había BOA en Hidalgo?

El Bloque Amplio Opositor (BOA) puede no existir más allá de los documentos que entregaron a Los Pinos, por lo menos no bajo ese nombre; la agenda opositora, coordinada, organizada, así como todas las acciones descritas en el texto sin embargo, son una realidad incuestionable no sólo en el país, sino que también actúan a nivel Hidalgo.



Dudar de lo anterior es tener miopía política.



La acción sin embargo, revela una organización que intenta juntar esfuerzos opositores, como sucede en cualquier democracia, por lo que no necesariamente es perversa en tanto no planee un Golpe Blando.



La agenda que tienen tampoco debería preocupar: en aras de conseguir sus fines, los métodos empleados para generar desinformación no han hecho mella en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al grado que según los datos de México Elige, no sólo no ha perdido Morena un solo punto en intención de voto respecto julio de 2018, sino que incluso ha aumentado marginalmente, mientras que el PAN y el PRI pierden adeptos.



Como ya se afirmó una vez, la popularidad de AMLO sólo se explica por la convergencia de dos frentes: por aquellos que con su capacidad apoyan su causa y aquellos que por su incapacidad se convirtieron en sus promotores involuntarios...



Pero como hasta en las columnas todo lo que se afirma debe cargar con el peso de la prueba, daremos unos pequeños ejemplos sobre la imposición de las agendas sobre los hechos para que tomen sus propias conclusiones:

Medios locales



El juego del “Teléfono descompuesto” se amplifica a medida que pasan los días; primero se reportan los hechos muy cercanos a la realidad y después se tergiversan. Pude ser sin embargo, que sean algunas plumas las que tienen agendas y no las líneas editoriales.

Criterio documentó la presencia de menos de cinco marchistas y algunos vehículos, mismos que en conjunto habrían congregado unas 15 personas, tal como sucedió.



Posteriormente, la cifra se elevó a 15 marchistas y 20 automovilistas unos días después, en una editorial de Milenio, aunque hay que señalar, que se encuentra dentro de los parámetros:

Pero el mismo día que salió la editorial, una columna invitada en Quadratín que por iniciativa propia sucumbió al “poder del guión” y elevó la cifra a 200…