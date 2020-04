¿Quién es el científico Charles Lieber, presunto creador del coronavirus Covid-19?

Ciudad de México abril 4, 2020.-El número de casos confirmados de COVID-19 en el planeta asciende a 1,05 millones, mientras que los fallecidos son 56 mil 985 en 207 países y territorios, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estados Unidos es el país con mayor número de casos, con 291 mil seguido de España (124.000) e Italia (119.000), según esas cifras aportadas por sus autoridades sanitarias.

En fallecimientos, es Italia quien aún encabeza la lista, con 14 mil 681 decesos, y tras ella se sitúan España (11 mil 744) y Estados Unidos (7 mil 844).

Desde el surgimiento de la nueva cepa de coronavirus, los especialistas han tratado de averiguar dónde y cómo surgió.

Los primeros reportes indicaban que el Covid-19 apareció en un mercado de comida de la ciudad de Wuhan, China.

Sin embargos, teorías conspiradoras señalan al científico estadounidense, Charles Lieber como el encargado de crear y propagar el virus que ha generado miles de muertes en todo el mundo.

Estados Unidos investiga a Lieber

Fiscales estadounidenses acusaron a un alto académico de la Universidad de Harvard de esconder su presunto rol en un programa del gobierno chino que según funcionarios de seguridad roba secretos comerciales.

El arresto el martes del estadounidense Charles Lieber, el director del departamento de química y biología química de Harvard, especializado en nanociencia, es el último desarrollo en una larga saga por presunto robo de propiedad intelectual.

La justicia estadounidense investiga cientos de casos de presunto robo por parte de científicos chinos que trabajan en Estados Unidos o están visitando el país.

Dos otros científicos, ambos chinos, también fueron inculpados el martes, dijo el departamento de Justicia en un comunicado.

Uno es un estudiante de ciencias de la Universidad de Boston que según los fiscales no informó a las autoridades migratorias estadounidenses de que también era integrante de las fuerzas armadas chinas, el Ejército de Liberación del Pueblo.

El otro es un investigador sobre el cáncer acusado de intentar sacar de Estados Unidos en sus medias 21 viales que contenían investigaciones biológicas. Fue arrestado en el aeropuerto de Boston el 30 de diciembre.

El arresto de Lieber, de 60 años, es inusual porque no es de origen chino y es una prominente figura en una de las universidades más respetadas del mundo.

Los fiscales aseguran que China empleaba a Lieber como ’científico estratega’ y le pagaba un salario de 50.000 dólares por mes, así como hasta 158.000 dólares por año en gastos. Dicen también que recibió más de 1,5 millones de dólares para instalar un laboratorio en la Universidad de Tecnología de Wuhan.

Aseguran que Lieber mintió en dos oportunidades sobre su afiliación con la Universidad de Wuhan y dijo no estar involucrado en el Plan de Mil Talentos del gobierno chino. Como receptor de más de 15 millones de dólares en fondos gubernamentales para investigación, Lieber debía informar sobre cualquier eventual conflicto de interés financiero extranjero, incluido apoyo financiero de gobiernos o entidades extranjeras.

Fuente: Heraldo de México







*Los primeros reportes indicaban que el Covid-19 apareció en un mercado de comida de la ciudad de Wuhan, China

Estados Unidos investiga al científico. Foto: Especial



