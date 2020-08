Algunos se han preguntado ¿Quién es Vicente Ávila? El personaje que lo mismo vemos en redes sociales, como en camiones, espectaculares y sobre todo, en recorrido permanente por colonias, barrios y comunidades de Acapulco.



Pues en Códice 21 te decimos a qué se dedica y la misión de la organización que encabeza ’Va por Acapulco’, la cual ha auxiliado desde hace más de ochos años a miles de familias porteñas.



En la entrega de microcréditos (que sumaron 300) que realizó en un inmueble del puerto, el empresario fue enfático al decir que no tiene ’padrinos políticos’, que viene del pueblo y que es un digno representante de la cultura del esfuerzo, desde haber tenido el más humilde puesto en un negocio, hasta convertirse en dueño de su propia compañía de giro turístico.



’Nosotros sabemos en carne propia la necesidad de los acapulqueños. Porque aunque no siempre hemos informado de nuestra labor, desde hace mucho tiempo visitamos cada uno de los hogares en el destino turístico, donde además de escuchar las demandas ciudadanas, llevamos alimentos a bajo costo, medicinas gratuitas y microcréditos que ayudan a los comerciantes a permanecer abiertos, sobre todo en esta pandemia por el COVID-19’, acotó.



En dicho evento, una de las beneficiarias, Doña Imelda, agradeció la ayuda, ’usted sin ser político me dio la mano y ahora que me quedé sin nada por el coronavirus, pude reabrir mi negocio y puede trabajar para darles de comer a mi familia’, expresó.



Vicente Ávila aclaró que nunca ha sido representante popular ni funcionario público, pero que ’Va por Acapulco pretende dejar huella en los porteños y que los programas de apoyo les permitan salir adelante y tener una vida digna y feliz’, concluyó.



Vicente Ávila ha saltado a la luz pública con una imagen de credibilidad y la población ha dado su voto de confianza, basado en acciones reales que han resultado en un respiro en medio de una crisis económica que además de haberse prolongado, las estrategias de las autoridades no han podido contener, ¡Visita el perfil de Vicente Ávila un nuevo líder!