Quién fué José de la Cruz Porfirio Díaz Mori

¿pero quién es éste hombre en realidad desconocido para todos los que nacimos después de la revolución?, un mito tal vez, el hombre que pagó la deuda externa, el hombre que trajo el primer superávit después de que México no tenía dinero para nada, el hombre de la paridad peso dólar, el creador de la Castañeda, el mejor hospital de enfermos mentales en América en su época, Lecumberri, la mejor cárcel, el primer programa real de alfabetización, la creación de la ahora UNAM,el que puso a México en el progreso y la revolución industrial, el verdadero héroe del 5 de Mayo, el héroe del 2 de abril, el hombre que derrotó 32 veces al mejor ejército del mundo y que no aceptó firmar el armisticio por el cual le respetarían la vida, a cambio de no combatir al invasor Francés, el hombre que se fugó de sus cárceles para seguir combatiendo, el hombre de familia que siempre vio por su madre y hermanas, inventor, ganadero, el que jamás tocó un peso de las arcas nacionales, el que donó su pensión antes que cualquier otro lo hiciera, el joven que se alistó a los 15 para combatir al invasor norteaméricano, el hombre que renuncia en 1911 para que los mexicanos no entraran en guerra civil, despedido con 21 cañonazos en Veracruz y con gente de las más variopintas clases rogándole que no se fuera. Después de él, el caos del que nunca hemos salido por completo. Villano o héroe.



Feliz cumpleaños General José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. 190 años de su nacimiento.



Algunos autores narran que nació la noche del 14 de septiembre de 1830 y fue el día 15 cuando fue bautizado en Oaxaca. Hijo de Jose Fernando Faustino Díaz y Petrona Mori.



El hombre que es héroe para muchos, villano para otros. Para nosotros, simplemente, un hombre clave en la historia de México, un hombre que la historia oficial quiere borrar y olvidar, un hombre que soñó con un país de primer mundo, un hombre queofreció dar su vida en varias ocasiones por la patria, un hombre que quería que el nombre de México, fuera conocido en el mundo como el nombre de una nación próspera, a la vanguardia, transformada, educada, una nación de nombre México.



Muchos de estos logros llevaron grandes sacrificios humanos, esclavitud, incluso para algunos. No se justifican tales actos, pero se entienden. Un personaje duramente criticado, cuando el panorama en ese mundo era el mismo, un personaje que continuo con la obra del hoy único gran héroe de México, pero esos logros no se le reconocen. Todos quieren olvidar que la victoria de la república la logro el general Díaz, pero eso parece nunca haber pasado. Se le criticó de Dictador, cuando nuestro nuevo personaje del billete de 500, estuvo más de 16 años en el poder y sólo lo dejó porque lo alcanzó la muerte. El único villano y chivo expiatorio de todos los males de México fue el general Díaz, para la historia oficial.



A pesar de todos los intentos de borrar su legado, los vemos todos los días en México. Todas sus obras arquitectónicas, la máxima casa de estudios de México, el mayor símbolo de la ciudad de México y más. El General Porfirio Díaz siempre vivirá en México, les guste o no. Ojalá pudiera regresar a descansar a su querida Oaxaca.