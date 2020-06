Quién interpretará a Karla Panini en la bioserie de Karla Luna: ya hay candidatas

La bioserie de Karla Luna parece todo un hecho, al menos para el empresario Felipe Silva, quien ya tiene incluso contemplado al elenco que le gustaría para la producción que contará la historia de la ’Lavandera’ y su conflicto con Karla Panini y Américo Garza.



En una entrevista para el portal La Columnaria, Silva dijo que la producción, prevista para finales de este año, contará con un presupuesto de entre 55 y 60 millones de pesos.





Acerca del reparto, Silva comentó que le gustaría a Violeta Isfel o Altair Jarabo en el papel de Karla Panini, quien es vista como la ’villana’ de la historia, mientras que Arturo Carmona le parece el ideal para interpretar a Américo Garza, el empresario en medio del triángulo amoroso de Las Lavanderas, pues siendo aún pareja de Karla Luna comenzó un romance con Panini, con quien está casado desde 2016.







Según el empresario, Alejandra Espinoza o Sara Maldonado le parecen ideales para interpretar a Karla Luna y en el papel de Óscar Burgos, ex esposo de Panini, sería para el youtuber Luisito Comunica.



Silva, sin embargo, no comentó si ya tuvo un acercamiento con los mencionados actores para ofrecerles un papel en su producción. ’Aún no se tiene nada cerrado, pero ellos son los que se están buscando para contar la historia’, declaró a La Columnaria.

En los últimos meses Karla Panini y Américo Garza se han encontrado bajo el fuego de las críticas en redes sociales.



A raíz de la publicación de un audio de una plática entre ellos y Luna, en 2014, se alzaron los comentarios negativos en contra de la pareja.



El principal reclamo es que Américo no permite que sus hijas con Karla Luna convivan con su familia materna.



Sin embargo, fue él mismo quien reveló que la familia Luna estaba preparando una serie y por eso armaron el escándalo.



’Que mis hijas están bien, y que si las quisieran ver, me buscarían a mí y atenderían lo legal, pero no han hecho ninguna de las dos cosas, entonces, todo esto es por dinero, y lo están haciendo mediático porque tienen un contrato en el que están vendiendo una serie que vienen preparando desde mucho tiempo antes’, declaró Garza a principios de junio a la revista TV y Novelas.



En aquellla charla, Garza expuso sus razones para evitar la convivencia de sus hijas con la familia de Karla Luna, fallecida en septiembre de 2017. Contó que de acuerdo con un dictamen psicológico pericial, se recomendó que se suspendieran las visitas de las niñas a la familia de Karla Luna porque las estaba afectando. ’Todo el tiempo las estaban haciendo llorar y recordar cosas tristes. Así que el juzgado pidió que se cancelaran urgentemente las convivencias, y ya no las llevé’.



En contraste con lo expresado por el empresario, en la entrevista con TV y Novelas, Américo aseguró que la familia de Luna no puede realizar una bioserie porque no tienen los derechos. ’Erika (hermana de Karla Luna) intentó registrarlos; con una solicitud de registro es con lo que anda vendiendo la idea a todos, pero no tienen los derechos de nada, ni siquiera de Karla Luna. Tengo entendido que tienen negociaciones con una empresa que no voy a mencionar, ya veremos (…) Misteriosamente, Erika va a ser la protagonista de la serie, y ya perfilaron unos personajes muy bizarros, una edecán y un dizque empresario diciendo puras bajezas e incongruencias’, añadió.



En las últimas semanas Panini se ha mostrado más activa en su cuenta de Instagram, en donde también ha aparecido Américo Garza haciendo un llamado a la familia de Luna para que vayan a su casa y vean a las niñas, y terminar así con el conflicto.