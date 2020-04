PALACIO

Por Mario Díaz



¿Quién le falla al Presidente?



-Problemas con insumos del INSABI

-Responsabilizan a secretarios estatales

-Aureoles cuestiona a López-Gatell y a Zoe



ALGO extraño está sucediendo al interior del gobierno de la Cuarta Transformación que obliga necesariamente a una pregunta lógica que nada tiene que ver con conservadores o neoliberales: ¿quién le falla al Presidente?.

Según el gobierno lopezobradorista, las batas enviadas a distintas entidades federativas en cajas con la leyenda Instituto Nacional de Salud para el Bienestar no son para uso del personal médico y de enfermería que tienen contacto directo con los contagiados, sino de uso comunitario.



Sin embargo, los oficios respectivos a las secretarías de salud estatales indican claramente que se trata de “batas quirúrgicas”, lo que, en consecuencia, echa abajo la explicación del vocero de la actual contingencia sanitaria. De nueva cuenta, ¿quién le falla al Presidente?.



En contraparte, los mandatarios estatales integrantes del GOAN mostraron la baja calidad de las batas e hicieron ver mal a la 4T, con todo y que, supuesta o realmente, se trata de material incautado por la Secretaría de Hacienda y que estaba destinado para uso comunitario, aunque, aparentemente, ni tan siquiera en áreas no contaminadas hubieran servido como prenda clínica de protección.



Flaco favor le hace al gabinete presidencial el Coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, ALEJANDRO CALDERÓN ALIPI, al responsabilizar a los secretarios de salud estatales de no informar a sus respectivos gobernadores acerca del origen y uso de las batas.



Sin embargo, en el oficio correspondiente se anota claramente que se trata de batas quirúrgicas y no para uso comunitario, lo que, desafortunadamente, hace ver mal lo mismo al responsable del abastecimiento de insumos médicos que al subsecretario de Prevención y Difusión de la Secretaría de Salud. Desde esa óptica, ¿quién le falla al Presidente?



En el mismo contexto, el gobernador de Michoacán SILVANO AUREOLES CONEJO anunció que también devolverá los insumos enviados por el INSABI al considerarlos insuficientes y precarios.



Pero no tan solo eso.



El mandatario michoacano no comulga con la proyección del subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL, respecto a la etapa más crítica y la estabilización de la epidemia de Covid-19. AUREOLES considera que el vocero de la epidemia no está informando objetivamente.



Asimismo, deja en evidencia al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ZOE ROBLEDO ABURTO, quien asegura que se montó un Centro de Ingeniería en Morelia para reparar 321 ventiladores que serán usados durante la crisis de la epidemia.



SILVANO es claro al recalcar: en Morelia, Michoacán no hay ningún Centro de Ingeniería, se trata de una zona desolada y de un inmueble que no tiene ni un escritorio y ninguna silla.



Luego entonces, ¿quién le falla al Presidente?