Quien Resulte Responsable

Raymundo Medellín



Ya en otra ocasión me he referido que no podía pasar inadvertida la corrupción en un sistema político que es corrupto de origen; la práctica corrupta no es una cuestión de la persona que trabaja para una institución pública, es la práctica cotidiana que se ve como algo natural cuando todos la practican con toda impunidad.

Y todavía hay quienes se sorprenden por lo que se va descubriendo.

El periódico El Universal en su edición del día de ayer, informa que en el año 2016, MORENA Tabasco contrató a una empresa fantasma, para la impresión del periódico Regeneración, en la información se dice que ’tras de una investigación de un año, el SAT incluyó en su lista negra a la empresa Benefak, la cual dio servicio a ese periódico cuando era editado por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

Otra empresa que el SAT también incluyó en la lista negra de empresas fantasma, es Estrategia de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., esta fue contratada por MORENA en 2018, para colocar anuncios y publicidad en Puebla, el contrato con esta segunda empresa fue firmada por Alejandro Esquer Verdugo, quien era secretario de Finanzas de MORENA a nivel nacional, y quien en la actualidad es el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador.

La investigación realizada y publicada en el periódico El Universal por el periodista Raúl Olmos y el Movimiento de Ciudadanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detalla que esas empresas utilizaron los nombres de personas humildes que, incluso, reciben, programas del gobierno como Liconsa, pero al ser localizados negaron cualquier relación con dichas empresas.

Volviendo al tema, la corrupción no depende de las personas, corresponde a un sistema que está corrupto y que sigue igual, que quienes de alguna manera han estado inmersos en este sistema, no pueden haber cambiado de un día para otro, y en otro momento, hace años, no pudieron estar al margen de las prácticas corruptas que todavía son comunes.

Me viene a la mente una frase que es propia de los políticos mexicanos: ’El que no tranza, no avanza’.

Todavía no se entiende que la corrupción supone un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, la corrupción amenaza la estabilidad política y produce una pérdida de credibilidad en el gobierno y en las instituciones públicas.

La corrupción sigue ahí; parodiando a Augusto Monterroso en el cuento más corto del mundo, en lengua castellana, ’El dinosaurio’: ’Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí’.CORREO [email protected]