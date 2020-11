Quien Resulte Responsable

Por Raymundo Medellín R.



’Esa demanda me da risa’. Dijo Manuel Bartlett sobre la posible denuncia ante la autoridad correspondiente de parte del gobernador de Tabasco, por el presunto manejo irresponsable de la presa Peñitas, que a decir del gobernante tabasqueño, fue la causa de la inundación de varios municipios del estado de Tabasco.

A Bartlett no debía de darle risa, debería darle vergüenza esa declaración, ya que primero reconoció que cometieron un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas y por ello se inundaron Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, que por si no lo sabe son de los 17 municipios de Tabasco afectados; ahora cínicamente dice que ’la demanda le da risa’.

Una gran tragedia viven los tabasqueños y a Manuel Bartlett le da risa.

Manuel Bartlett pasará a la historia como uno de los políticos más siniestros, los escándalos lo han acompañado a lo largo de su existencia política, sus conocimientos en materia energética son menores a su negro pasado y su ambición desmedida por el poder, desde áreas de gobierno.

Bartlett era un corderito bajo las órdenes de Carlos Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid hizo el trabajo sucio de la administración con armas que eran parte de su personalidad como la amenaza, el chantaje, la represión, la censura y nadie olvida el artero asesinato del periodista Manuel Buendía, ejecutado por José Antonio Zorrilla Pérez, de la policía política dependiente de la secretaría de Gobernación, donde precisamente Manuel Bartlett era titular; otro asesinato que lo persigue como su sombra es el del agente de la DEA, Enrique Camarena, a manos de narcotraficantes, por cierto en la administración en la que Bartlett fue secretario de Gobernación, fue cuando más floreció en narcotráfico.

Ahora cobijado por la Cuarta Transformación le da risa el motivo que causó la tragedia a los tabasqueños, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, en un mensaje en redes sociales señaló que la empresa desfogó "criminalmente" la hidroeléctrica a más de mil 500 metros cúbicos por segundo, a sabiendas de las consecuencias para la planicie tabasqueña.

A Manuel Bartlett le da risa la acusación cuando debería darle vergüenza, como vergüenza también es que siga en esferas de poder de un gobierno que prometió transformación; López Obrado al respecto dijo: ’Somos tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos".