Quien ríe al último, ríe mejor.

¿Recuerdan la risa que tenía ’La Barbie’ al momento de su detención? Pues, Anabel Hernández ’El Coco’ del expresidente Felipe Calderón Hinojosa ha revelado que Edgar Villarreal alías ’La Barbie’ era informante de la DEA y FBI. ¿Se imaginan todo lo que sabe?



La Barbie, no solo es un testigo claro y protegido, sino una fuente creíble para la DEA. La novedad real es que este narcotraficante ha filtrado información importante para las autoridades mexicanas y estadounidenses como una idéntica moneda de dos caras.



Habrá de mencionarse que existe un documento judicial situado en la Corte de Distrito Norte en Atlanta, Georgia donde se revelan varios acontecimientos que justifican la culpabilidad del expresidente Calderón.



En la última carta de puño y letra de ’La Barbie’ menciona que Felipe Calderón participaba de manera activa en las reuniones con narcotraficantes, entre ellos los cabecillas del Cartel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, pero no solo eso, además asegura que Genaro García Luna recibía dinero del narcotráfico.



Sin duda, esta nueva identidad de Edgar Valdez Villareal debe tener nerviosas a varias personas. Muchos funcionarios corruptos pensaban que hablaban con un narco, pero hasta ahora saben que era un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.



Lo sorprendente es que a pesar de que Anabel Hernández ha realizado un trabajo exhausto en esta investigación, al parecer sus compañeros periodistas no le creen del todo. Pues tras monitorear los espacios informativos de ayer, en ningún canal, de ninguna cadena televisiva hicieron alusión al dato.



Hasta hace algunos meses circulaban rumores no tan certeros que vinculaban a Genaro García Luna ’El súper policía’ con diferentes cárteles durante la falsa guerra contra el narcotráfico.



Felipe Calderón logró convencer a la opinión pública de que él no sabía lo que hacía el secretario de Seguridad Pública, pero al parecer, esta sería la gota que derramó el vaso.



Felipe Calderón buscaba una alianza pacífica con todos los cárteles de la república mexicana, pero quería conseguirla apegándose íntimamente con los criminales, ofreciéndoles privilegios para la distribución de narcóticos.



En los hombros y en la conciencia, Calderón lleva cargando la vida de más de 100 mil mexicanos desde que se instauró el narcoestado en México y ahora está al punto del abismo. Desgraciadamente hasta el cierre de esta edición, ni Acción Nacional,

ni el mismo Felipe Calderón mencionaron algo al respecto.

Le llueve sobre mojado, ahora parece que vale más la palabra de un narcotraficante que la de Felipe Calderón. Mientras tanto, estaremos preparados para verlo en la

misma celda que Genaro García Luna o bien, en el mismo tribunal donde fue juzgado Guzmán Loera.

Pero antes, lo adelanto, Cárdenas Palomino, excolaborador de la Secretaría de Seguridad Pública federal de México y brazo derecho de García Luna, será la primera pieza en caer, pues la Unidad de Inteligencia Financiera ya lo está investigado por ser un personaje siniestro de la política mexicana.



Hasta hace poco, México Libre estaba buscando gente honesta, lástima que su fundador no cumpla con los requisitos de su partido.



