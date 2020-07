Quién se alinea a la 4t o cierran filas de los grupos llamase GAP

PUROS ZENTENO RACIEL YEIDCKOL



¿LA SOLUCIÓN MENOS MALA LA ENCUESTA?



EL activismo político de los grupos, y sus actos de la cabeza del grupo GAP en Edomex. El senador Higinio Martínez Miranda (las acciones de amagues de recordar el pactada desde 2015 con AMLO y sus acuerdos), en varios municipios para reunirse con presidentes municipales, diputados locales y federales la disyuntiva de las líneas desde acción desde sus operadores de AMLO E hijos con Gabriel García con sus aliados.



El desplazamiento endógeno de obedecer o ser leales a su líder de cabeza del grupo gap y sus miembros que los llevo al poder en el 2018. Una de las líneas de Raciel en ir tejiendo esa madeja de poder en contra del GAPO mayor y también haya aumentado su presencia mediática Daniel Serrano Palacios (los puros de los junios de AMLO, y su carta sin todavía cuajar a causas de identidad política ’, en el 2018 pone varios candidatos en las presidencias municipales y diputaciones, la coyuntura se incorpora a la dirigencia nacional de morena. Ninguno quiere ceder ni un ápice, porque quien controle al partido, tendrá mano a la hora de designar candidatos y por supuesto manejará las jugosas prerrogativas que permitan hacer política con el dinero público.



El argumento de que no hay condiciones para que el Movimiento de Regeneración Nacional realice las asambleas distritales, estatales y nacional con miras a la renovación de las dirigencias en los 32 estados y la nacional. La pandemia es un buen pretexto para dejar las cosas como están y estirarlas lo más posible, las sanciones del tribunal electoral a falta de las violaciones a los estatutos y su forma de renovación viciadas por intereses. Las asambleas distritales no se han podido realizar por falta de un padrón confiable y sancionado por el tribunal electoral, no se llevarán a cabo, la encomienda del término de 5 meses de afiliación y credencialización fue omiso por Alfonso Ramírez.



Y el pretexto del semáforo epidemiológico, impide reuniones de más de 50 personas. Esto significa que el presidente interino seguirá al frente del Comité Ejecutivo Nacional hasta agosto, porque el proceso electoral empieza en septiembre del 2020. Las polarizaciones de bloques de morena y no ver otra alternativa por la vía cibernética a causa del clientelismo de sus líderes que los moviliza, esto es, que legitima sin tener ciudadanos reales que sean de morena o simpatizantes. La utilización de las estructuras de los empleados de cada municipio y/o los diputados federales o locales con líneas de designar sus delegados de cada distrito.



Las violaciones de los estatutos de morena y su militancia sin dirección, el partido de movimiento sin ser partido institucional sino de grupos de poder de colores: La violación a los estatutos y sus ocurrencias de actos a la violación de los derechos políticos electorales de los ciudadanos Articulo 35 fracción III, Y AL 41 de la constitución.



La resolución es clara por el tribunal electoral de un padrón impreciso por eso le ordenó al presidente provisional de afiliar y credencialización de sus militantes. Segundo el término es de 5 meses para poder tener un presidente nacional de morena que por los medios electrónicos y telefónicos nunca realizaron acciones de encuestas por pretexto de la panda del Covid. 19. Se dedicó en acordar con grupos de para Poder establecer y no acatar las resoluciones del tribunal electoral.



Los actos del consejo simula y actúa conforma a los intereses de células ,violentando estatutos ,la función de fiscalización le corresponde al INE, los ataques intestinos de la secretaria general de Bertha Luján ,Daniel serrano y el de Gabriel García este personaje se encargó de la afiliación y el padrón que se utilizó en las asambleas distritales inconstitucionales y violatoria del cómo elegir sus delegados, todos utilizaron acarreos ,elegir servidores públicos en funciones que está prohibido por estatutos de morena.



La comisión de encuestas se debe ser por un conocedor de métodos cuantitativos y de empresas certificadas de su actividad de encuestador y el INE ser el órgano regulador. Los ataques sistemáticos de grupos del país de morena sobre todo el Edomex es el estado con más electores en el país .que son representados por facciones tipo PRD , como los puros de Daniel serrano aliado a Bertha Luján y Ramírez Cuellar ,los Gapos representado por el senador Higinio Martinez ,que controla el mayor número de diputados federales y locales con sus presidencias municipales de ser ineficientes , él fue el encargado de llevar a los candidatos del valle de México a los hijos del presidente no pasaban nadie sin su autorización para poder ser candidatos en el 2018 .



Los esfuerzos del Senador suplente de Monreal de poder articular a morena no se pudieron a causa de los grandes intereses particulares y de los recursos financieros de las prerrogativas de morena. Morena sin pies y cabeza a causas de facciones de poder y su militancia dispersa sin conducción de respuestas sociales. Partido de movimiento sin partido orgánico. los actos deplorables, que, si no toman cartas en el asunto, morena está en riesgo de perder toda credibilidad. Morena. Art. 32. De los estatutos vigentes de morena. El [email protected] estará en función de presidente. No existe otra figura. .ni interino, ni comisionados, ni mi abuela, es claro se entiende. Por eso calumniaron, demandaron y tratan de dañar a Yeidckol Polevnsky quien ha estado trabajando junto a AMLO. Por un lado, el presidente ha acordado con los partidos por separado y una de estas es el PVEM, el ámbito nacional, suscribió una alianza con morena y el PT para apoyar las acciones de AMLO. Si la trasladan a lo electoral en 2021 pueden darse sorpresas. Aunque el líder nacional después dijo que no, ahí está. Pero, si así fuera, el hijo del compadre más famoso de Peña se convertiría en diputado federal por morena, pues eso fue lo que le prometieron a Luis Miranda Jr. en noviembre pasado, cuando se afilió al PVEM.



LA POLÍTICA ES ATREVES DE LA DEMOCRACIA (4 verbos 1.- Erigir. 2 representar. - Deliberar y 4.- Decidir,). La política de paz y seguridad del actual Gobierno de México gira en torno a cuatro grandes ejes; a) Una sólida estrategia anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y económico que fortalezcan el tejido social; b) La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los estados de fuerza con los que cuentan; c) El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus funciones y facultades y se articulen con el Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos; y d) El desarrollo de un sólido sistema de justicia cívica y programas de trabajo a favor de la comunidad que prevenga el delito en sus etapas más tempranas. La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de la sociedad. Un Estado de derecho cautivo ante la corrupción e impunidad no genera las condiciones que permiten a la persona realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. En el ámbito social la seguridad y la justicia si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente, eficaz. 22/07/20| ¿Hay RESPONSABLES de la CRISIS en MOREN…: https://youtu.be/i8jJpKuZz8I



LA EDUCACIÓN ES RAZÓN https://youtu.be/GbOG23R8Dps