¿Quién se anima a abrir así los ojos?

IV Domingo de Cuaresma 22 de marzo 2020



Primera lectura

1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a

En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: ’Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete’.



Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: ’Éste es, sin duda, el que voy a ungir como rey’. Pero el Señor le dijo: ’No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones’.



Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé; pero Samuel dijo: ’Ninguno de éstos es el elegido del Señor’. Luego le preguntó a Jesé: ’¿Son éstos todos tus hijos?’ Él respondió: ’Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño’. Samuel le dijo: ’Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue’. Y Jesé lo mandó llamar.



El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: ’Levántate y úngelo, porque éste es’. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el espíritu del Señor estuvo con David.





Salmo Responsorial

Salmo 22, 1-3a, 3b-4. 5. 6

R. (1) El Señor es mi pastor, nade me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta:

en verdes praderas me hace reposar

y hacia fuentes tranquilas me conduce

para reparar mis fuerzas.

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,

me guía por el sendero recto;

así, aunque camine por cañadas oscuras,

nada temo, porque tú estás conmigo.

Tu vara y tu cayado me dan seguridad.

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará.

Tú mismo me preparas la mesa,

a despecho de mis adversarios;

me unges la cabeza con perfume

y llenas mi copa hasta los bordes.

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán

todos los días de mi vida;

y viviré en la casa del Señor

por años sin término.

R. El Señor es mi pastor, nade me faltará.





Segunda lectura

Ef 5, 8-14

Hermanos: En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas.



Al contrario, repruébenlas abiertamente; porque, si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aun mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz.



Por eso se dice: Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Aclamación antes del Evangelio

Jn 8, 12b

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;

el que me sigue tendrá la luz de la vida.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.





Evangelio

Jn 9, 1-41

En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: ’Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres?’ Jesús respondió: ’Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo’.



Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ’Ve a lavarte en la piscina de Siloé’ (que significa ‘Enviado’). Él fue, se lavó y volvió con vista.



Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: ’¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna?’ Unos decían: ’Es el mismo’. Otros: ’No es él, sino que se le parece’. Pero él decía: ’Yo soy’. Y le preguntaban: ’Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos?’ Él les respondió: ’El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ‘Ve a Siloé y lávate’. Entonces fui, me lavé y comencé a ver’. Le preguntaron: ’¿En dónde está él?’ Les contestó: ’No lo sé’.



Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: ’Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo’. Algunos de los fariseos comentaban: ’Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado’. Otros replicaban: ’¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?’ Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ’Y tú, ¿qué piensas del que te abrió los ojos?’ Él les contestó: ’Que es un profeta’.



Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron: ’¿Es éste su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?’ Sus padres contestaron: ’Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego. Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista, no lo sabemos. Pregúntenselo a él; ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo’. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ‘Ya tiene edad; pregúntenle a él’.



Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: ’Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador’. Contestó él: ’Si es pecador, yo no lo sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo’. Le preguntaron otra vez: ’¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?’ Les contestó: ’Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos?’ Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: ’Discípulo de ése lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ése, no sabemos de dónde viene’.



Replicó aquel hombre: ’Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ése sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder’. Le replicaron: ’Tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones?’ Y lo echaron fuera.



Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ’¿Crees tú en el Hijo del hombre?’ Él contestó: ’¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?’ Jesús le dijo: ’Ya lo has visto; el que está hablando contigo, ése es’. Él dijo: ’Creo, Señor’. Y postrándose, lo adoró.



Entonces le dijo Jesús: ’Yo he venido a este mundo para que se definan los campos: para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos’. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ’¿Entonces también nosotros estamos ciegos?’ Jesús les contestó: ’Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado; pero como dicen que ven, siguen en su pecado’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



’ Él fue, se lavó, y volvió con vista ’

Introducción

El IV Domingo de Cuaresma nos invita a contemplar el relato del ciego de nacimiento. ’Ver’ y ’creer’ son para el evangelio según San Juan, y para toda vida cristiana, condiciones esenciales para el seguimiento de Jesús y el discipulado. En consecuencia, el primer desafío será aprender a ver la realidad, la historia y la persona como las ve Dios, ya que ’el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón’ (1Sam 16,7). El segundo desafío será aprender a no perder la fe en la realidad, la historia y la persona, comprometiendo se con ellas, es decir, viviendo ’como hijos de la luz’ (cf. Ef 5,8).

Fr. Rubén Omar Lucero Bidondo O.P.

Convento de San José (Buenos Aires)





Comentario al Evangelio





Fernando Torres cmf





De la confusión a la luz



El evangelio de hoy cuenta una historia larga y preciosa. Da para hablar y comentar mucho: las actitudes de los diversos personajes, identificarnos con unos y con otros, etc. Pero nos vamos a centrar en la relación entre el ciego y Jesús. Si dejamos de lado todas las discusiones y diálogos posteriores al milagro, el relato del milagro en cuanto tal es brevísimo. Jesús se acerca al ciego –no se dice que el ciego haya solicitado su curación, simplemente estaba allí y Jesús lo vio–, escupe en tierra, hace barro con la saliva, se lo unta en los ojos y le dice que se vaya a lavar. El ciego obedece y recobra la vista. Luego viene toda la discusión entre los conocidos, la familia, los fariseos y el ciego. Jesús prácticamente desaparece del relato. Hasta que al final se encuentra de nuevo con el ciego, expulsado de la sinagoga simplemente por contar lo que le había sucedido, y le invita a creer en él.



Atención al método de curación. Jesús unta barro en los ojos del ciego. Es como si Jesús llevase al ciego a una mayor confusión todavía. En realidad el ciego vivía tranquilo y contento en su situación. No pide a Jesús que le cure. Simplemente está allí cuando Jesús pasa. Podemos pensar que si era ciego de nacimiento, no sentiría ninguna necesidad de ver. ¿Para qué? Su mundo había sido siempre oscuro. No conocía la luz. No sentía necesidad de ella. Quizá ni siquiera tenía conciencia de tener ojos.



Jesús le hace tomar conciencia de su realidad. El barro en los ojos le tuvo que doler al ciego. Le hizo sentir que tenía ojos. ¿No es verdad que el dolor en una parte del cuerpo nos hace sentir esa parte de una forma especial? Algo así le pasó al ciego. Luego vino la instrucción. ’Vete a lavarte’. ’Lavarme, ¿qué?’, pensaría el ciego. Pero fue y, al lavarse, descubrió por primera vez lo que era la vista. Descubrió el mundo. Se descubrió a sí mismo.



Su existencia tranquila se complicó muchísimo. De repente entró en conflicto con sus conocidos, con su mundo. Los fariseos le terminaron expulsando de la sinagoga y sus mismos familiares no querían saber mucho de él. Al final, se encuentra con Jesús y, con su vista recién ganada, reconoce al salvador. ’Creo, Señor’. Y se postró ante él.



A mitad de la Cuaresma, el Evangelio nos dice que Jesús es la luz del mundo. Es nuestra luz. Nos hace ver la realidad de nuestra vida. Nos saca de la oscuridad en la que nos sentimos cómodos. Nos descubre lo que nos gustaría dejar oculto. Nos hace enfrentarnos con nuestra realidad. A la vez y sobre todo, nos muestra la luz, nos enseña que más allá de la oscuridad hay un mundo mejor y más bello, hecho de fraternidad y reino. Y nos desafía a dar una respuesta. ¿Quién se anima a abrir así los ojos?



Para la reflexión



¿Cuáles son las partes de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra sociedad, que preferimos dejar en la oscuridad y no mirarlas? ¿Queremos de verdad que Jesús nos abra los ojos? ¿En qué tendríamos que cambiar si nos decidimos a abrir los ojos? ¿Qué papel juega Jesús en nuestra vida? ¿Es de verdad nuestra luz?