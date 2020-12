Quienes buscan dividir y dinamitar Morena desde adentro, se quedarán con las ganas: Pablo Amílcar Sandoval

Tras declararse listo para competir por la gubernatura de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros afirmó que quienes le apuestan al divisionismo, la ruptura y a "dinamitar Morena desde adentro", se van a quedar con las ganas.



En un encuentro con medios en la capital, acompañado por la legisladora, Norma Otilia Hernández Martínez, el diputado local con licencia también se refirió a los que van llegando al partido y que no conocen al movimiento - que está por encima de las estructuras partidistas-, así como a los que están muy preocupados por afuera, ’a que esperen con tranquilidad’.



Afirmó que Morena llegará a la elección del 2021 en óptimas condiciones, en unidad, fortalecido y con bases firmes para enfrentar el proceso electoral.



Sandoval Ballesteros confirmó que se registrará el próximo 4 de diciembre para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, sin descartar que podría dialogar con otros aspirantes para lograr una candidatura de unidad; y a pesar de que las encuestas lo posicionan entre los favoritos, dijo no confiarse y estar en la ruta de redoblar esfuerzos.



Hizo un llamado a los demás aspirantes para abonar a la congruencia, unidad y respetar los resultados, además de cumplir el compromiso que firmaron con la dirigencia nacional de Morena de respaldar a quien resulte el abanderado y empujar la verdadera transformación.



’Yo hago un llamado también a todos los que participan y han mostrado interés de participar en las candidaturas de Morena, a que en cualquier resultado sean congruentes, también obedezcan los principios de la 4T y vean más allá de las individuales, yo les quiero decir que en 2018, tuve esta prueba -participar en la interna por la senaduría- y desde el principio lo dije, fui congruente y consistente con los que habíamos postulados, no nos fuimos, no hicimos fractura, no llamamos a votos cruzados, no llamamos a nada de esas lacras de la política que han dejado en tan mal lugar a otros partidos’, dijo muy firme Pablo Amílcar.



Cuestionado sobre las alianzas con otros partidos, Sandoval Ballesteros manifestó que las negociaciones la lleva a cabo la dirigencia nacional, instancia en que se debe de confiar, "ya que aún falta el tema de las presidencias municipales".



Aunque aclaró que MORENA en todas las encuestas cuenta con una gran aceptación, consideró importante que quienes se sumen, - en referencia a quienes buscan las candidaturas externas- cumplan con los postulados, principios y propuestas programáticas que impulsa la 4T.



También, llamó a quienes se quieran adherir, no solamente a los partidos de la coalición, sino a los militantes de los partidos de izquierda como el PRD, para que se conforme una gran mayoría de voluntades y garantías en Guerrero.

Por otra parte, el diputado local con licencia reflexionó sobre los dos años de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, donde señaló hay una nueva forma de hacer gobierno y política.



Asimismo, celebró y se sumó al protocolo de salubridad en eventos políticos que ya emitieron las autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.



Posteriormente, Pablo Amílcar Sandoval sostuvo diálogos abiertos con ciudadanos de la colonia Plan de Ayala, con ambientalistas y líderes sociales, con quienes coincidió que la transformación es el futuro de Guerrero y viene acompañada de las bases.