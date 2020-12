¿Quiénes no podrán recibir vacuna anticovid en arranque de inmunización en México?

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 23 diciembre 2020.-Vacuna de Pfizer es segura y puede usarse, pese a reacciones alérgicas: López-Gatell

Las personas que presenten síntomas de covid-19 o se sospechara de una experiencia reciente de alto grado de contagio no podrán vacunarse contra coronavirus, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la conferencia vespertina de Salud.



El funcionario explicó los pasos de la vacunación contra coronavirus que iniciará el día de mañana desde el Hospital General de México y dos sedes militares en Toluca y Querétaro, y enfatizó en que cuando las personas que se inmunizarán arriben al lugar, se les hará una revisión para asegurarse que estén en buenas condiciones de salud.



"No se puede vacunar a una persona que tuviera síntomas o una persona que se sospechara que existe una experiencia reciente de alto grado de probabilidad de contagio, son estándares en los procesos de vacunación", dijo.

Asimismo puntualizó que si ésta fuera la condición de una persona que se presentará a vacunarse, se tendrá que diferir su vacunación.



"Es posible que ocurra en al menos un caso de personas que estén enlistadas para vacunarse, pero por condiciones de salud no sean vacunadas", abundó.

Sin embargo, López-Gatell aseguró que aquellas personas cuyas condiciones de salud les impidan recibir el biológico, tendrán garantizado el acceso a la vacuna en los siguientes embarques que se reciban.